Amerykański koncern w rok zarobił dwa razy więcej, niż wynosi polski deficyt budżetowy

Chevron, amerykański koncern paliwowo-chemiczny, w 2022 roku miał 35,5 miliarda dolarów zysku netto, wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. To dwa razy więcej niż wynosi zaplanowany polski deficyt budżetowy.

Amerykański koncern paliwo-chemiczny Chevron w opublikowanym komunikacie giełdowym podał, że w czwartym kwartale 2022 roku osiągnął przychody na poziomie 55 miliardów dolarów wobec 46 miliardów dolarów w analogicznym okresie roku minionego. Odpowiednio skorygowany zysk netto wyniósł 7,9 miliarda dolarów, podczas gdy w 2021 roku było to 4,9 miliarda dolarów.

Niższy od zakładanego wynik finansowy w ostatnim kwartale wynikał z dokonania licznym odpisów z tytułu utraty wartości przez niektóre aktywa wydobywcze, wyższych nakładów na remonty oraz różnic kursowych. Łącznie wysokość odpisów przekroczyła 1 miliard złotych.

Dodatkowo w ostatnich miesiącach minionego roku nastąpił znaczny spadek cen gazu zimnego, co doprowadziło do obniżenia marży handlowej. Szczególnie dotknęło to rynek europejski, chociaż podobne tendencje zaobserwowano także w Stanach Zjednoczonych.

Według wstępnych szacunków w całym 2022 roku zysk netto był na poziomie 35,5 miliardów dolarów, co daje 18,28 dolarów na jedną akcję, wobec 15,6 miliardów dolarów przed rokiem, czyli 8,13 dolarów na akcję.

Chevron w minionym roku otrzymał od administracji federalnej zgodę na współpracę przy wydobyciu i handlu wenezuelską ropą naftową. 16 stycznia 2023 roku pierwszy od wprowadzenia przez USA embarga na ropę z Wenezueli transport paliwa dotarł do amerykańskiej rafinerii. To może być w najbliższym czasie źródło dodatkowych dochodów.

Warto także podkreślić, że zysk netto spółki za 2022 rok jest dwukrotnie wyższy niż zaplanowany polski deficyt budżetowy, który w przeliczeniu na amerykańską walutę wynosić będzie 15,1 miliardów dolarów.