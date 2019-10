Amic szuka dostawcy LPG i planuje otwarcie kolejnych stacji paliw

Amic Energy szuka dostawcy LPG do sieci stacji paliw będących własnością Amic Polska. Przetarg powinien się rozstrzygnąć w ciągu najbliższych tygodni. Spółka kupiła też kolejne dwie stacje paliwowe przy granicy z Czechami, obie mają zostać otwarte w listopadzie. Tym samym w sieci Amic Energy będzie działać 116 stacji. Ponadto na wybranych stacjach instalowane są ładowarki firmy GreenWay.

Amic jest czwartą co do wielkości siecią stacji paliw wśród zagranicznych koncernów działających w Polsce.

Ładowarki GreenWay mają pojawić się na dziesięciu stacjach Amic, m.in. w Warszawie.

Latem Amic zakończył rebranding kupionych - na mocy umowy z 2016 r. - ponad 100 stacji rosyjskiego Łukoila.

Amic jest czwartą co do wielkości siecią stacji benzynowych, wśród zagranicznych koncernów. Z najnowszych szacunków Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiH) wynika, że na koniec września spośród koncernów zagranicznych najwięcej stacji paliw miał brytyjski BP - 565, brytyjsko-holenderski Shell - 409, amerykański Circle K (dawniej Statoil) - 353 oraz właśnie Amic (dawniej Łukoil) - 114.



Ostatnio Amic Energy kupiła dwie nowe stacje benzynowe zlokalizowane w Cieszynie (woj. śląskie) przy drodze ekspresowej S52 najbliżej granicy z Czechami. Stacje posiadają rozbudowaną infrastrukturę zarówno dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Duży parking, osobne stanowiska do szybkiego tankowania tirów, sklep z ofertą produktów, gastronomią oraz strefą wypoczynkową. Dodatkowo na nowo zakupionych stacjach pojawią się również restauracje Subway.



Firma poszukuje obecnie dostawcy LPG.

Ładowarki na stacjach

Zmiana barw