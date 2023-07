Anwim chce być multienergetyczny, jak światowi giganci

Anwim, największy w kraju niezależny operator stacji benzynowych, ma ambitne plany. W ciągu najbliższych lat chce przekształcić się w koncern multienergetyczny z szerokim wachlarzem nośników energii w ofercie, nie tylko paliw płynnych.





Anwim zmienia kurs swojego biznesu - obok podstawowej działalności paliwowej stawia na "zielone".

Swoją ofertę firma chce poszerzyć o usługi ładowania, wodór, LNG oraz szereg usług dodatkowych, w tym produkcję energii z OZE.

Taka transformacja to kierunek, który obrali najwięksi gracze w branży paliwowo-naftowej. Shell, BP, Total, Repsol, a także Orlen zdecydowali się na multienergetyczny kurs.

Założona w 1992 r. grup kapitałowa Aniwm to dziś jeden z najszybciej rozwijających się graczy na rynku paliwowym. Powołana przez firmę do życia w 2009 r. sieć stacji paliw Moya jest dziś największą niezależną siecią w Polsce i numerem pięć w generalnym zestawieniu, uwzględniającym największe koncerny, takie jak Orlen, Shell, BP czy MOL, który przejął stacje Lotosu.

Branża paliwowa musi dostosować się do zmian na rynku. Anwim idzie w zielone

Teraz jednak, w obliczu wyzwań stojących przed branżą paliwową, jakie wynikają ze światowej polityki klimatycznej, Anwim zmienia kierunek i zgodnie z ogłoszoną w maju strategią rozwoju do 2030 r. idzie w zielone.

Zaprezentowana strategia obejmuje dalszy rozwój sieci stacji paliw Moya, ale także zielone inwestycje, w tym budowę punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz produkcję i sprzedaż prądu z odnawialnych źródeł energii. Łącznie w perspektywie 5-7 lat spółka przeznaczy ponad 1,5 mld zł na inwestycje, w tym do 1 mld zł na realizację zielonej strategii.

- Jesteśmy przekonani o konieczności dywersyfikacji naszych przyszłych źródeł dochodu, dlatego zdecydowaliśmy się zaangażować w rozwój elektromobilności. Naszym celem jest osiągnięcie udziału w elektromobilność na poziomie zbliżonym do naszej obecnej pozycji na rynku paliw - mówił w niedawnym wywiadzie dla WNP.PL Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Aniwmu.

Ten obrany kierunek Anwim potwierdził w swoim raporcie niefinansowym, z którego wynika, że firma - podobnie jak największe koncerny paliwowe na świecie - obiera mutlienergetyczny kurs.

Anwim, tak jak światowi giganci, będzie multienergetycznym koncernem

- W ciągu najbliższych lat chcemy przekształcić się w koncern multienergetyczny, który zaoferuje naszym klientom szeroki wachlarz nośników energii, nie tylko paliw płynnych - czytamy w opublikowanym właśnie raporcie.

Obecnie Anwim zajmuje się zarówno hurtową, jak i detaliczną sprzedażą paliw pochodzących z krajowych oraz zagranicznych rafinerii. Tę działalność mają uzupełnić w najbliższym czasie rozwiązania nisko- i zeroemisyjne.

Tysiąc punktów ładowania w tym roku, do 2030 r. aż 10 tysięcy

- Naszą ofertę zamierzamy rozszerzyć o usługi ładowania, wodór, LNG oraz szereg usług dodatkowych. Będziemy oferować je zarówno na naszych stacjach, jak również poza placówkami Moya poprzez karty flotowe oraz aplikację mobilną. Wierzymy, że naszą największą wartością są klienci - hurtowi, flotowi, franczyzobiorcy oraz detaliczni. Stąd nasze główne zadanie dostrzegamy w skutecznym i długoterminowym dostarczaniu im, niezależnie od segmentu, wszystkich nośników energii oraz usług. Chcemy, by stacje Moya były punktami dystrybucji "dobrej energii" - wyjaśnia firma w raporcie niefinansowym.

Już w 2023 r. spółka planuje umożliwić korzystanie z ładowarek i rozliczanie usługi za pomocą aplikacji Moya energia w 1000 punktach w całej Polsce (ładowarki własne oraz innych sieci).

Do końca 2030 r. spółka planuje mieć już ponad 4 tys. własnych punktów ładowania, które będą powstawały nie tylko na stacjach paliw, lecz także w innych lokalizacjach, jak np. centra handlowe, osiedla mieszkaniowe, huby transportowe i wiele innych. Jaka to skala widać, gdy zestawimy te liczby z planami największego koncernu paliwowego w Polsce, czyli Orlenu. Przed aktualizacją, stara strategia do 2030 r. zakładała budowę 1000 punktów ładowania na stacjach Orlenu. Biorąc pod uwagę jednak tempo rozwoju elektromobilności na polskim rynku, gigant zaktualizował swoje cele w tym zakresie i do końca dekady chce mieć już 10 tys. punktów ładowania.

Jak widać, ambicje Anwimu - choć odpowiednio do skali biznesu - są tu duże. Plan koncernu zakłada też, że w horyzoncie 2030 r. w ramach sieci punktów własnych oraz w ramach roamingu, użytkownicy Moya energia będą mogli ładować swoje pojazdy elektryczne na ok. 10 tys. punktach w całym kraju. Firma chce także zająć się produkcją energii z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby, ale także dla jej klientów.

Firma analizuje teraz wykonalność poszczególnych elementów swojej zielonej strategii, zwłaszcza budowy farm fotowoltaicznych, wiatraków, hubów transportowych czy stacji wodorowych. Analizy będą powstawały we współpracy z zewnętrznymi ekspertami i ich efekty mają być znane jeszcze w tym roku.

Zatem produkcja, dystrybucja i sprzedaż alternatywnych nośników energii mają uzupełnić dotychczasową działalność Anwimu, która pozostanie podstawą modelu biznesowego firmy.

Taka transformacja to kierunek, który obrali najwięksi gracze w branży paliwowo-naftowej. Wystarczy wymienią Statoila, który zmienił nawet nazwę na Equinor, by podkreślić energetyczny zwrot biznesu. BP, Total, Shell czy Repsol również inwestują w niepaliwowe obszary i dywersyfikują biznes. I wreszcie wspomniany już Orlen poprzez fuzje, takie jak przejęcie Energi czy PGNiG, ale także zielone inwestycje stał się multienergetycznym koncernem. Przypieczętowaniem tego zwrotu była niedawna zmiana nazwy koncernu, z której wypadł naftowy człon i tak PKN Orlen jest już po prostu Orlenem.