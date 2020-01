Anwim chce otwierać dziesiątki stacji paliw Moya rocznie i ma na to pieniądze

Spółka Anwim, która pozyskała 140 mln złotych na finansowanie inwestycji, planuje otwierać minimum 50 stacji paliw rocznie. Będą to zarówno stacje własne, jak i franczyzowe budowane od podstaw, jak i przejmowane obiekty, funkcjonujące do tej pory pod innymi markami - zapowiadają w rozmowie z WNP.PL przedstawiciele Anwimu, właściciela sieci stacji paliw Moya.

Paliwa alternatywne i elektromobilność

Otoczenie prawne i zmiany legislacyjne

- Kwestia rozwoju paliw alternatywnych w transporcie ciężkim nie jest jednoznaczna. Jesteśmy w stałym kontakcie z producentami aut ciężarowych. Z prognoz producentów i analiz rynkowych wynika, że sprzedaż samochodów ciężarowych zasilanych LNG w Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat wyniesie niewiele, zaledwie kilkaset sztuk - mówi Puchalski.Dla porównania, w samym tylko 2018 roku liczba zarejestrowanych pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony wdług danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) wyniosła ponad 2 tys. sztuk. Jest też wiele niewiadomych związanych z kosztami eksploatacji tych pojazdów, serwisu, napraw, trudna do oszacowania jest także sytuacja przyszłego rynku wtórnego - dodaje.Puchalski podkreśla, że spółka z dużym zainteresowaniem obserwuje także rozwój rynku elektromobilności. - W skali kraju jest niewiele samochodów wykorzystujących inne źródła energii niż paliwa płynne. Niemniej, także na stacjach sieci Moya pojawiają się np. miejsca szybkiego ładowania aut elektrycznych. Dobrym przykładem jest stacja w Międzyzdrojach - mówi.Czytaj też: W ciągu kilku najbliższych lat elektromobilność zabije polską branżę moto? Akurat Istotnym elementem działań legislacyjnych w branży paliwowej w ubiegłym roku były dalsze prace zmierzające do wyeliminowania czarnej strefy z obrotu paliwami ciekłymi. Przepisy SENT, dotyczące zmian w zakresie monitorowania przewozu produktów paliwowych, zmodyfikowane przepisy dotyczące obrotu olejami opałowymi, regulacje wprowadzające obowiązkowy split-payment czy kasy online - to tylko przykłady tych działań, które mają wpływ na codzienną pracę przedsiębiorców i klientów branży paliwowej.- Zmian w ubiegłym roku było dużo i są one na tyle świeże, że w tej chwili oczekujemy efektów, jakie one przyniosą. Refleksja jest w tym wypadku niezbędna. Pojawia się pytanie, czy potrzebne są już na tym etapie kolejne działania legislacyjne, które mogą dodatkowo obciążyć przedsiębiorców - mówi Maksymilian Graś, adwokat reprezentujący spółkę Anwim.- Należy pamiętać, że ilość dotychczasowych i nowych obowiązków ciążących na biznesie jest znacząca, a możliwości firm są ograniczone. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorców, których nie brakuje na rynku paliw ciekłych - dodaje Graś.Polecamy też: Zmiany w systemie SENT. Na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy Jak wskazuje, nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że wprowadzona została nowa definicja paliw ciekłych, która zobowiązała część przedsiębiorców do złożenia wniosków o zmiany w posiadanych koncesjach.- Wynikające z tego kolejne wnioski do prezesa URE o aktualizacje koncesji, mając na uwadze, że część koncesji nadal pozostaje w wersji sprzed 2017 roku (tj. sprzed momentu na złożenie wniosku aktualizacyjnego, wprowadzonego tzw. pakietem energetycznym z 2016 roku), może dodatkowo obciążyć aparat Urzędu Regulacji Energetyki - zauważa Graś.- Istotne zatem jest, aby zapewnić zarówno rynkowi, jak i aparatowi władzy złapanie oddechu i odnalezienie się w nowej przestrzeni oraz zebranie informacji o efektach dotychczasowych zmian legislacyjnych. Wprowadzanie dalszych rozwiązań mogłoby się okazać przedwczesne i nazbyt ingerujące w codzienną pracę przedsiębiorstw paliwowych, których zasadniczym celem pozostaje osiąganie zysków, na co pozostaje ostatnio coraz mniej czasu - dodaje.