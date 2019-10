Anwim i BP otwierają kolejne stacje paliw

Spółka Anwim, która zarządza stacjami paliw marki Moya, otworzyła kolejną stację - w Jordanowie w województwie małopolskim. Jest to 222 obiekt tej marki. Kolejne stacje partnerskie otworzył też koncern BP w Czyżowie (woj. małopolskie) i Olszowej (woj. opolskie). Obecnie sieć BP liczy 568 stacji.

Pieprzyk też otwiera

- Dzisiaj nasza sieć to prawie 570 stacji paliw w Polsce. W ostatnim czasie sfinalizowaliśmy transakcję, którą ogłosiliśmy w zeszłym roku, czyli przejęcie stacji firmy Arge, głównie w Krakowie, ale w zasadzie w całej Małopolsce. UOKiK wydał sprzyjającą nam decyzję. Te stacje działają już pod marką BP i są integrowane do poziomu pełnej oferty naszej sieci. Oprócz tego rozwijamy nasz biznes również organicznie. W tym roku to tempo jest nawet szybsze niż w ostatnich latach. To jest kombinacja inwestycji we własne stacje, ale również powiększanie sieci stacji partnerskich – mówił w niedawnej rozmowie z WNP.PL prezes BP Polska Bogdan Kucharski - Perspektywy są cały czas dobre dla polskiej gospodarki i przez to dla naszej branży. Jest prosta zasada, która mówi o tym, że jeżeli kraj się rozwija, jeżeli rośnie PKB, to siłą rzeczy do napędzenia tego rozwoju potrzebna jest różnego rodzaju energia, w tym paliwa wykorzystywane w transporcie. W uproszczeniu na każde 2 punkty procentowe wzrostu PKB przypada 1 punkt procentowy wzrostu rynku paliwowego. Więc patrząc na to, że polska gospodarka w ostatniej dekadzie rozwijała się w średnim tempie 3-4 procent, można było się spodziewać, że rynek paliwowy będzie rósł o 1,5–2 procent i tak rzeczywiście było - dodaje Kucharski.Na przełomie września i października kolejne dwie stacje otworzyła też Grupa Pieprzyk pod marką „Moc Jakość Zysk”. Pierwsza z nich działa w miejscowości Iłowa (województwo lubuskie), przy ulicy Żagańskiej. Drugi obiekt działa przy drodze krajowej 12, bezpośrednio przy zjeździe z A18 w stronę Olszyny. Grupa Pieprzyk posiada obecnie 87 stacji paliw, a w najbliższym czasie do sieci mają dołączą jeszcze trzy takie obiekty.