Anwim i BP otwierają kolejne stacje paliw

Operator paliw Anwim otworzył nowe stacje benzynowe pod marką Moya w Warszawie i w Międzyzdrojach. Tym samym sieć Moya liczy już 227 stacji w całej Polsce. Nowa stacja została także otwarta przez brytyjski koncern BP nieopodal Warszawy. Obecnie BP ma 572 stacje paliw.

BP nie zostaje w tyle

Strategia Anwimu zakłada, że do końca 2023 roku w ramach sieci Moya będzie działało co najmniej 350 stacji paliw rozlokowanych w całej Polsce.Czytaj też: Które stacje preferują Polacy – badanie IBRiS

Kolejną stację w Polsce otworzył także brytyjski koncern paliwowy BP. Mieści się ona w miejscowości Mościska, przy ulicy Estrady 9B, w województwie mazowieckim. Stacja oferuje m.in. trzy dystrybutory wieloproduktowe, jeden dystrybutor LPG, jeden dystrybutor AdBlue. Obiekt wyposażony jest także odkurzacz i kompresor. Kierowcy mogą skorzystać też z myjni ręcznej i z myjni automatycznej.





Ponad 7,8 tys. stacji w Polsce

Obecnie sieć BP w Polsce liczy 572 stacje, w tym 245 stacji partnerskich i blisko 50 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych. Wszystkie paliwa (benzyny bezołowiowe oraz olej napędowy) oferowane na stacjach BP są zgodne z wymogami aktualnych norm dotyczących jakości paliwa oraz obowiązującym rozporządzeniem w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.- Perspektywy są cały czas dobre dla polskiej gospodarki i przez to dla naszej branży. Jest prosta zasada, która mówi o tym, że jeżeli kraj się rozwija, jeżeli rośnie PKB, to siłą rzeczy do napędzenia tego rozwoju potrzebna jest różnego rodzaju energia, w tym paliwa wykorzystywane w transporcie - mówił w rozmowie z WNP.PL prezes BP w Polsce Bogdan Kucharski.I podkreślał: - Patrząc na prognozy, ewidentnie widać, że ten potencjał przez kolejną dekadę, a może dwie, zostanie utrzymany. To wynika z tego, że jesteśmy krajem o dużym popycie wewnętrznym, który mimo tego, że goni Unię Europejską, cały czas musi nadrabiać zaległości. W Europie Zachodniej konsumuje się więcej energii i jest większy park samochodowy w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.Czytaj też: Bogdan Kucharski o planach BP w Polsce i fuzji Lotosu z Orlenem W całej Polsce jest już ponad 7,8 tys. stacji paliw Z najnowszych szacunków Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) wynika, że na koniec września tego roku Orlen miał 1784 stacje paliw, w tym 40 pod marką Bliska. Grupa Lotos mogła pochwalić się 496 stacjami, w tym 194 pod marką Optima. Do brytyjskiego BP należało 565 stacji.Szacunki POPiHN dotyczące liczby stacji paliw operujących na rynku polskim obejmują miejsca, gdzie sprzedawane są co najmniej dwa gatunki paliw (benzyna i olej napędowy).Najprawdopodobniej będziemy mogli obserwować powolny proces konsolidacji niezależnych stacji – wskazywał w rozmowie z WNP.PL Leszek Wiwała, prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Polecamy też: Paliwo? Kierowcy tankują je... przy okazji