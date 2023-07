Anwim nie zamierza sprzedawać sieci Moya. Ma inne plany

Anwim, największy w kraju niezależny gracz na rynku stacji paliw, nie zamierza sprzedawać swojej sieci Moya. Ma za to ambitne plany rozwoju, w tym wyjście na mocną pozycję na rynku elektromobilności.

- Sieć Moya nie jest na sprzedaż - mówi WNP.PL Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Aniwmu, właściciela stacji paliw Moya. Ucina w ten sposób spekulacje na temat poszukiwania nowego inwestora dla sieci w ramach rozpoczętego przeglądu opcji strategicznych.

Firma ma za to ambitne plany, które zawarła w nowej strategii rozwoju. Anwim chce podwoić liczbę stacji paliw i mocno wejść w elektromobilność i OZE.

- Naszym celem jest osiągnięcie udziału w elektromobilności na poziomie zbliżonym do naszej obecnej pozycji na rynku paliw - mówi nasz rozmówca. Moya jest obecnie liderem w kategorii niekoncernowych czy też niezależnych sieci stacji paliw.

Anwim ogłosił niedawno strategię rozwoju do 2030 r. Jak długo trwały prace nad tym dokumentem, w którym znalazły się plany inwestycji rzędu 1,5 mld zł?

- Nadchodzące zmiany w naszej branży, związane przede wszystkim ze zwrotem w kierunku elektromobilności, wymagały od nas gruntownego przeanalizowania bardzo wielu danych i trendów.

Samo wypracowanie strategii, które zrealizowaliśmy w ramach tzw. przeglądu opcji strategicznych, zajęło nam kilka tygodni, ale poprzedzone było zbieraniem danych trwającym kilka miesięcy.

Anwim nie planuje sprzedaży sieci stacji paliw Moya. Będą za to inwestycje

Wspomniany przegląd opcji strategicznych wywołał pytania o to, czy sieć stacji Moya trafi na sprzedaż. Czy jest to opcja? Kiedy poznamy wyniki przeglądu?

- Zdecydowanie stwierdzamy, że sieć Moya nie jest na sprzedaż, stanowi kluczowy element grupy kapitałowej Anwim, dzięki której wypracowaliśmy dobrą synergię biznesową i obecność na każdym etapie łańcucha dostaw rynku paliwowego.

Efektem przeglądu opcji strategicznych jest nowa strategia rozwoju grupy kapitałowej do roku 2030.

Zatem wróćmy do strategii… Zakłada ona, że w ciągu najbliższych 7 lat sieć stacji Moya urośnie do 800 punktów. To oznacza podwojenie obecnej liczby stacji. Jak Anwim chce osiągnąć ten cel?

- Nasza strategia zakłada rozwój organiczny sieci stacji paliw Moya i chcemy zachować dotychczasowe tempo wzrostu, czyli ok. 50 stacji rocznie.

Nie mamy obaw co do realizacji tego planu. W naszej sieci ważną rolę odgrywają stacje franczyzowe. Obecnie niemal połowa stacji na polskim rynku to stacje niezależne, a ich właściciele chętnie podejmują z nami rozmowy. Są świadomi, że w obliczu dużej konkurencji i ciągle zmieniającego się rynk, dobrze mieć partnera, który zaoferuje pomoc oraz niezbędną wiedzę.

Dodatkowo, po trudnym 2022 roku, gdy wielu inwestorów wstrzymywało się z decyzjami budowy stacji paliw, rok 2023 przyniósł powrót do rozmów i procedowanie nowych umów. Franczyzobiorcy wiedzą, że mogą liczyć na naszą pomoc na każdym etapie współpracy i cenią elastyczne podejście, szczególnie, jeśli już wcześniej działali pod inną marką.

Nasi partnerzy otrzymują wsparcie marketingowe i szeroki pakiet szkoleń z obszarów biznesowych, trendów rynkowych oraz obsługi klienta. Pomagamy im w ustawieniu procesów sprzedażowych i oferujemy finansową pomoc przy wdrażaniu nowych rozwiązań. Nieustannie pracujemy także nad udoskonalaniem i rozwojem naszej oferty, aby franczyzobiorcy mogli mieć przewagę nad konkurencją.

Warto także wspomnieć, że w naszej sieci przybywa tzw. multipartnerów, czyli przedsiębiorców, którzy otwierają w barwach Moya kolejne stacje. Większość franczyzobiorców decyduje się na przedłużenie umowy.

Jeśli chodzi o rozwój stacji własnych, to intensywnie szukamy nowych nieruchomości i w tym obszarze sytuacja jest dla nas również satysfakcjonująca.

Jak pan wspomniał, konkurencja na polskim rynku jest coraz ostrzejsza... Nowy gracz - węgierski MOL – ma ambicje stania się numerem 2 w Polsce. Czy plany konkurencji stanowią duże wyzwanie dla Anwimu?

- Od lat 90. konkurencja na rynku paliwowym jest ostra. Mimo to od początku działalności sieci Moya nasze plany były ambitne. Wejście nowego gracza nie jest więc dla nas nową sytuacją ani zaskoczeniem.

W tym konkretnym przypadku należy odnotować fakt, że z rynku zniknął Lotos. My jesteśmy na rynku od dawna, znamy naszego klienta i jego oczekiwania. Ale oczywiście z uwagą obserwujemy wszelkie zmiany, jakie zachodzą w naszej branży.

Stacje Moya pojawią się w całej Polsce. Do tego Anwim zbuduje sieć ładowarek

W jakie lokalizacje celuje z nowymi stacjami Anwim?

- Moya jest siecią ogólnopolską i zależy nam na tym, aby lokalizacja naszych stacji zapewniła klientom dobry dostęp praktycznie z każdego miejsca w kraju. Jesteśmy obecni we wszystkich województwach, w dużych miastach i mniejszych miejscowościach, przy głównych trasach tranzytowych i drogach lokalnych. Chcemy rozwijać się równomiernie i zagęszczać sieć w całym kraju.

Jako jedyna sieć w Polsce rozwijamy równolegle trzy koncepty stacji: obsługowe ze sklepem typu convenience i konceptem kawiarniano-gastronomicznym Caffe Moya, dostosowane do obsługi klientów flotowych stacje automatyczne oraz samoobsługowe stacje Moya express dla klientów detalicznych i biznesowych.

Przy liczbie ponad 410 stacji mamy już gęstą sieć ogólnopolską i chcemy ją wzmacniać w miejscach strategicznych, takich jak główne drogi czy duże ośrodki miejskie.

Realizacja naszej „zielonej” strategii to z kolei rozwój punktów ładowania nie tylko na naszych stacjach, ale wszędzie tam, gdzie będzie taka potrzeba, czyli na parkingach, przy marketach, centrach handlowych, biurowcach.

Ładowarki na stacjach Moya zasilane będą energią z własnych instalacji

Zostańmy na chwilę przy tym „zielonym” filarze strategii Anwimu, który zakłada właśnie inwestycje w budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych, ale też produkcję i sprzedaż prądu z odnawialnych źródeł energii. Czy to oznacza, że firma podąża ścieżką globalnych gigantów paliwowych, którzy dywersyfikują tradycyjną działalność, wchodząc w energetykę?

- Jesteśmy przekonani o konieczności dywersyfikacji naszych przyszłych źródeł dochodu, dlatego zdecydowaliśmy się zaangażować w rozwój elektromobilności. Naszym celem jest osiągnięcie udziału w elektromobilność na poziomie zbliżonym do naszej obecnej pozycji na rynku paliw.

Jesteśmy zdeterminowani, aby nasza oferta w tym obszarze była silna i konkurencyjna. Dlatego dążymy do tego, aby cała energia używana w ładowarkach Moya pochodziła wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Rozumiemy, że jest to ważny krok w kierunku redukcji emisji CO2 i ochrony środowiska. W tym celu planujemy inwestycje w farmy fotowoltaiczne oraz wiatraki, które będą dostarczać czystą energię dla naszej sieci ładowarek.

Chcemy pokryć jak największy obszar kraju, zamierzamy umieszczać nasze ładowarki nie tylko na stacjach paliw, ale również w punktach gastronomicznych, centrach handlowych oraz innych strategicznych lokalizacjach. Naszym celem jest posiadanie ponad 4000 własnych punktów ładowania, aby kierowcy mogli łatwo i wygodnie naładować swoje pojazdy elektryczne. Planujemy też współpracę z innymi podmiotami na zasadach cross-akceptacji.

Kto będzie dostawcą technologii i ładowarek?

- Jest zbyt wcześnie, by móc precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, z kim będziemy pracowali przy realizacji nowej strategii. Możemy potwierdzić, że obecnie Elocity pełni rolę dostawcy platformy informatycznej, na bazie której tworzymy kompleksowy system do sprzedaży i zarządzania usługami ładowania o nazwie „Moya Energia”. Z czasem będziemy nawiązywać współpracę z różnymi dostawcami, którzy spełniają nasze wymagania technologiczne i są w stanie dostarczyć innowacyjne rozwiązania dla elektromobilności. To będzie kluczowy parametr współpracy.

Naszym priorytetem jest zapewnienie nie tylko niezawodnych i efektywnych ładowarek, ale także doskonałej obsługi klienta i wygodnego korzystania z naszej infrastruktury. Dlatego będziemy starannie dobierać dostawców, którzy posiadają doświadczenie oraz potrafią dostosować się do naszych wymagań i oczekiwań.

Przedstawiona strategia zakłada inwestycje rzędu ponad 1,5 mld zł w perspektywie 5-7 lat. Jak firma planuje sfinansować taki wysiłek inwestycyjny?

- Ten aspekt jest również obecnie przedmiotem naszych prac, ale tu również jest za wcześnie na podawanie szczegółów. Możemy jedynie potwierdzić, że nie wykluczamy żadnej z form finansowania dostępnych na rynku i wybierzemy te, które będą dla firmy najkorzystniejsze w dłuższej perspektywie.