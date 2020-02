Anwim otworzył hybrydową stację paliw Moya

Spółka Anwim, niezależny operator stacji paliw w Polsce, która zarządza stacjami marki Moya, otworzyła w Olsztynie hybrydową stację paliw. Można na niej skorzystać zarówno z automatu do tankowania, jak również z tradycyjnej metody uzupełnienia paliwa z płatnością przy kasie.

Kierowcy aut ciężarowych mogą zatankować swoje pojazdy z szybkich dystrybutorów automatycznych.

Transakcje te rozliczane są tylko bezgotówkowo.

Anwim ma obecnie 243 stacje paliw, do końca 2023 r. ma ich działać minimum 350.

Ponad 240 stacji w sieci

Działająca na rynku od 1992 roku spółka Anwim jest jedną z największych prywatnych firm handlujących paliwami w Polsce, a także właścicielem sieci stacji paliw Moya. Sieć ta liczy obecnie 243 obiekty.



Od tego roku Anwim planuje otwierać minimum 50 stacji rocznie. Będą to zarówno stacje własne, jak i franczyzowe; budowane od podstaw, jak i przejmowane obiekty, funkcjonujące do tej pory pod innymi markami. Firma ma obecnie ponad 240 stacji paliw. Do końca 2023 roku ma działać minimum 350.



Przypomnijmy, że na początku tego roku spółka Esppol Trade, której 100 proc. udziałów posiada Anwim, uzyskała koncesje na obrót paliwami (OPC) oraz obrót paliwami z zagranicą (OPZ). Tym samym, Esppol Trade od 1 lutego rozpocznie działalność operacyjną w zakresie handlu międzynarodowego, w tym importu paliw i biopaliw ciekłych.