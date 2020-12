Anwim przyspiesza. Za cztery lata minimum 500 stacji Moya

Enterprise Investors ponownie zainwestował w Anwim i został większościowym inwestorem w spółce będącej operatorem stacji benzynowych działających pod marką Moya. Dla Anwimu to szansa na mocne przyspieszenie i weryfikację strategii rozwoju na najbliższe lata. - Do tej pory naszym celem rozwojowym była sieć składająca się z 350 stacji paliw w 2023 r. Dzisiaj chcemy, żeby to było minimum 500 obiektów do końca 2024 roku - deklaruje w rozmowie z WNP.PL Filip Puchalski, dyrektor ds. operacyjnych Moya, członek zarządu Anwim.





Priorytetem Anwimu jest rozwój sieci stacji paliw Moya i zwiększanie udziałów w rynku w obszarach sprzedaży detalicznej i flotowej.

Kluczowy pozostaje rozwój organiczny, ale firma jest też otwarta na nowe akwizycje, które mogą uzupełnić jej portfel i zbliżyć ją do realizacji założonej liczby stacji w sieci.

Uważnie obserwujemy to, co się dzieje na rynku i to samo dotyczy fuzji Orlenu z Lotosem - mówi Filip Puchalski, dyrektor ds. operacyjnych Moya, członek zarządu Anwim.