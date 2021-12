Anwim stawia na elektromobilność. Pierwsze ładowarki w przyszłym roku

Chcemy inwestować w ładowarki samochodów elektrycznych, dlatego pracujemy nad strategicznym planem lokalizacji punktów ładowania - mówi WNP.PL Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwimu. Największy w kraju niezależny operator stacji benzynowych, zarządzający siecią pod marką Moya, chce, by pierwsze ładowarki pojawiły się na jego stacjach już w przyszłym roku.

- Zarządzając Anwimem, postępujemy z żelazną konsekwencją i pełną świadomością potencjału rozwojowego spółki. Staramy się dostrzegać szanse i możliwości, jakie pojawiają się nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Dlatego właśnie nasza spółka-córka, ESPPOL Trade, współpracuje z wieloma zagranicznymi rafineriami, a w ramach akwizycji TFC będziemy mieć możliwość zaoferowania naszym klientom usługi w całej Europie.W tej chwili skupiamy się na rozwinięciu pełnego potencjału synergii spółek Anwimu oraz The Fuel Company.- Naszym głównym celem, w perspektywie najbliższych lat, jest dalsze zagęszczanie sieci stacji paliw. Zgodnie z ubiegłorocznym planem, na koniec 2021 r. zakładaliśmy 360 punktów. Osiągnięcie tego pułapu wydaje się niezagrożone, ponieważ już dziś przekroczyliśmy liczbę 350 stacji. Podtrzymujemy również strategiczny plan osiągnięcia liczby 500 stacji na koniec 2024 r.Cel ten jest realny, jednak równie ważne dla nas jest zaproponowanie na każdym obiekcie w niebiesko-czerwonych barwach najwyższej jakości produktów i usług. Stacje paliw przestają być miejscami wyłącznie tankowania paliwa na rzecz wielobranżowych centrów usług, w których można zrobić solidne zakupy, dobrze zjeść, napić się kawy i po prostu spędzić czas w miłej atmosferze.Jesteśmy przekonani, że Andrzej Kondys – doświadczony menedżer zarówno w branży paliwowej, jak i handlu detalicznego, przybliży nas realizacji do wyznaczonych celów strategicznych.- Jako Anwim rzecz jasna bierzemy pod uwagę założenia strategiczne państw związane ze stopniowym odchodzeniem od wykorzystania paliw kopalnych, a także zmieniającą się świadomość społeczną w kwestii ekologii. Z drugiej jednak strony musimy mieć świadomość, że proces rozwoju elektromobilności w Polsce będzie długotrwały i powolny.Niemniej chcemy inwestować w ładowarki samochodów elektrycznych, dlatego pracujemy nad strategicznym planem lokalizacji punktów ładowania. Chcemy, by pierwsze ładowarki pojawiły się już w przyszłym roku. Nadrzędnym celem jest to, by nasze stacje paliw miały kompleksową ofertę.