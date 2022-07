Arabia Saudyjska zwiększa import taniej rosyjskiej ropy

Arabia Saudyjska jest największym eksporterem ropy naftowej na świecie, co nie przeszkadza temu państwu importować taniego paliwa z Rosji. Moskwa, w związku z sankcjami Zachodu szuka nowych odbiorców swojego gazu i ropy naftowej. Obok Chin, Indii oraz niektórych państw Bliskiego Wschodu i Afryki to właśnie Arabia Saudyjska zwiększyła import rosyjskiej ropy.

Rosyjskie paliwo jest wykorzystywane do zaspokojenia potrzeb wewnętrznych, głównie do zasilania elektrowni w kraju. Od kwietnia do czerwca br. Arabia Saudyjska sprowadzała drogą morską 647 tys. ton (48,000 baryłek) ropy dziennie. Jest to dwukrotność w stosunku do tego samego okresu w zeszłym roku, gdy do Królestwa Saudów trafiło 320 tys. ton ropy. Już od kilku lat Rosja sprzedaje Arabii Saudyjskiej rafinowany produkt w postaci oleju opałowego, który jest wykorzystywany na potrzeby lokalne. Rijad eksportuje też olej opałowy z Rosji za pośrednictwem portu w Fujairah (Zjednoczone Emiraty Arabskie), który jest hubem naftowym dla Bliskiego Wschodu. W tym roku do portu w ZEA trafiło 1,7 mln ton rosyjskich dostaw oleju opałowego.

Kontekst polityczny

Władze w Rijadzie podobnie jak w wyżej wymienionych państwach, wyłamały się z zachodnich sankcji nałożonych na Rosję. Arabia Saudyjska, która była naturalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych próbuje budować swoją autonomię na międzynarodowej scenie politycznej budując sojusz gospodarczy z Rosją. Ta współpraca sprowadza się głównie do koordynowania działań dotyczących wydobycia ropy.

Rosja w 2019 roku, podpisała porozumienie, z państwami produkującymi ropę wchodzącymi w skład kartelu OPEC, które ma na celu niedopuszczenie do kolejnych obniżek cen tego surowca. Współpraca w ramach nowej inicjatywy OPEC+ jest silnym instrumentem politycznego odziaływania Rosji. Moskwa ma wspólny interes z pozostałymi państwami wydobywającymi ropę naftową, by utrzymywać wysokie ceny surowców energetycznych, których sprzedaż jest istotna częścią ich PKB. Stąd Rijad nie zdecyduje się na zwiększenie wydobycia własnej ropy naftowej, zgodnie z postulatami Stanów Zjednoczonych w obawie przed popsuciem relacji z Rosją.

Prezydent USA Joe Biden podczas środowej wizyty w Rijadzie apelował do rządu saudyjskiego o zwiększenie wydobycia ropy, w związku z ograniczeniami dostaw z Rosji na Zachód.