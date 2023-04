Aramco po wejściu do Rafinerii Gdańskiej: Polska jest ważnym dla nas rynkiem

Polska jest ważnym rynkiem dla Aramco, a PKN Orlen jest niezwykle cenionym partnerem długoterminowym - powiedział Mohammed Al Hindas, wiceprezes ds. finansowych Rafinerii Gdańskiej.

W czerwcu 2022 r. PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie z Grupą Lotos, przy czym jednym z warunków była sprzedaż 30 proc. udziałów Rafinerii Gdańskiej.

W listopadzie 2022 r. PKN Orlen oznajmił, że w ramach transakcji, którą zawarł z saudyjskim Aramco utrzymał 70 proc. udziału w rafinerii w Gdańsku, a Aramco obejmie tam 30 proc. udziałów, a także 100 proc. biznesu hurtowego i 50 proc. udziałów w BP Europa SE, operującego na 7 lotniskach w Polsce.

Odnosząc się do tego, co Aramco wnosi do Polski po objęciu udziałów w Rafinerii Gdańskiej wraz z PKN Orlen, Al Hindas stwierdził, że arabski koncern zdywersyfikował w ten sposób swoją ofertę.

"Polska jest ważnym rynkiem dla Aramco, a PKN Orlen jest niezwykle cenionym partnerem długoterminowym" - powiedział w wywiadzie, który ukazał się w najnowszym numerze Magazynu GO!, wewnętrznego periodyku Grupy Orlen, wiceprezes ds. finansowych należącej do niej Rafinerii Gdańskiej, Mohammed Al Hindas.

Jak zauważył, "poprzez wzmocnienie dotychczasowej umowy sprzedaży ropy naftowej, Aramco zamierza zapewnić dostawy tego surowca, które pokrywają 45 proc. zapotrzebowania całej Grupy Orlen". "To pozwoli wzmocnić niezawodne i bezpieczne dostawy energii dla Polski i całego regionu" - ocenił.

Al Hindas podkreślił, że w 2022 r. Aramco udało się zrealizować "kilka kluczowych celów" dla tej firmy i jej spółek z grupy kapitałowej, przy czym "udana realizacja trzech strategicznych transakcji z PKN Orlen była jednym z ważniejszych projektów". Zwrócił jednocześnie uwagę, że "dzięki wielu wysiłkom wszystkich zaangażowanych, wszystkie warunki biznesowe i regulacyjne, wymagane do realizacji transakcji, zostały spełnione w ciągu zaledwie 10 miesięcy".

Odnosząc się do tego, co Aramco wnosi na rynek międzynarodowy, zwłaszcza do Polski po objęciu udziałów w Rafinerii Gdańskiej wraz z PKN Orlen, Al Hindas stwierdził: "w przypadku Aramco zdywersyfikowaliśmy naszą ofertę, ponieważ teraz posiadamy 30 proc. udziałów w światowej klasy zawansowanej technologicznie Rafinerii Gdańskiej, ponadto 50 proc. udziałów w spółce joint venture z BP w zakresie paliw lotniczych, a 100 proc. udziałów w powiązanej spółce z branży hurtowej Aramco Fuels Poland".

"Te rozwiązania znacznie zwiększają naszą europejską obecność na rynku i zwiększają naszą globalną, zintegrowaną zdolność rafineryjną i petrochemiczną, zgodnie z naszą długoterminową strategią" - zaznaczył Al Hindas.

Aramco zamierza być częścią globalnego wyzwania energetycznego

Pytany o globalną wizję i misję Aramco, powiedział z kolei: "misją Aramco jest zapewnienie naszym udziałowcom wartości opartych na stabilności i ciągłym rozwoju". "Robimy to, aby nasz portfel projektów zapewniał jednocześnie korzyści społeczne i gospodarcze społecznościom, które opierają się na pozyskiwaniu energii, którą dostarczamy" - dodał Al Hindas.

Jak zapowiedział, Aramco zamierza być "częścią globalnego wyzwania energetycznego, wspierając płynną transformację energetyczną i nadal przynosząc korzyści ekonomiczne z ropy naftowej i gazu, jednocześnie dążąc do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do poziomu jak najbardziej zbliżonego do zera, do 2050 r.". Zaznaczył jednocześnie, że do 2035 r. Aramco planuje "zmniejszyć intensywność emisji dwutlenku węgla" o 15 proc., docelowo do 8,7 kg ekwiwalentu CO2 na baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej w porównaniu z wartością bazową z 2018 r., wynoszącą 10,2 kg CO2e/boe (ekwiwalentu CO2 na baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej - PAP).

Największym wyzwaniem dla Rafinerii Gdańskiej po wejściu Aramco synergia wszystkich aktywów

W tym samym wywiadzie, opublikowanym w kwietniowym wydaniu "Magazynu GO!", prezes Rafinerii Gdańskiej Adrian Szkudlarski przypomniał, że do oficjalnego przejęcia 30 proc. udziałów w tej spółce przez Aramco doszło 2 grudnia 2022 r. "Ten krok pozwolił nam budować przyszłość branży paliwowo-energetyczno-gazowej i wykorzystywać potencjał obydwu firm, Aramco i PKN Orlen" - dodał.

Szkudlarski ocenił też, że największe wyzwanie dla Rafinerii Gdańskiej po wejściu do tej spółki Aramco, to synergia wszystkich aktywów. "Cel firmy to przede wszystkim integracja po procesie fuzji, wdrożenie nowej strategii i skupienie się na kolejnych inwestycjach" - podkreślił prezes Rafinerii Gdańskiej. Jak dodał, "budowanie spójnej komunikacji korporacyjnej to również bardzo istotny element, który pozwoli wdrożyć najlepsze praktyki obydwu właścicieli, PKN Orlen oraz Aramco".

"Wejście zagranicznego inwestora ze swoim know-how to kolejny ważny element. Wierzę, że z determinacją zarządu i pracowników Rafinerii Gdańskiej jesteśmy w stanie zbudować najlepszą rafinerię w Europie" - oświadczył Szkudlarski.

W lutym tego roku PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., która uwzględnia priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Lotos, a także z Grupą Energa, i PGNiG. Aktualizacja zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne w Grupie Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.