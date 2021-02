Asfalty wysokomodyfikowane pozwolą budować trwalsze i tańsze drogi

Zakończyły się prace badawcze konsorcjum uczelni i spółek nad wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA w nawierzchniach dróg. Otrzymane wyniki dowiodły, że dzięki tego rodzaju asfaltom w Polsce można będzie budować trwalsze i tańsze drogi.

Plan wykonania odcinka próbnego

Teraz, jak podała Grupa Lotos, projekt wejdzie w kolejny etap.- W najbliższych miesiącach firma Budimex wraz z partnerami planuje wykonanie odcinka próbnego z zastosowaniem zaproponowanych w pracy rozwiązań. Liczymy na partnerską współpracę z inwestorem. Wykorzystanie nowej technologii może przynieść oszczędności w utrzymaniu nowych dróg - mówi Artur Popko, wiceprezes Budimeksu.Docelowym wynikiem przeprowadzonej pracy badawczej są, jak poinformowano, karty katalogowe zawierające gotowe rozwiązania konstrukcji nawierzchni podatnych z wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA.Grupa Lotos podała, że zostaną one włączone do „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” z 2014 roku, który jest powszechnie stosowany przez projektantów dróg przy doborze właściwych rozwiązań technologicznych. W tym celu karty katalogowe wraz z raportami badań zostaną przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).- Orlen Asfalt aktywnie promuje asfalty wysokomodyfikowane jako rozwiązanie służące podwyższaniu trwałości i jakości nawierzchni asfaltowych w Polsce. Dzięki współpracy biznesu i nauki stawiamy kolejny krok na drodze do rozwoju innowacyjnych technologii budowy dróg. Liczymy, że dalsza popularyzacja rozwiązań z wykorzystaniem asfaltów HIMA korzystnie wpłynie również na dalszy rozwój naszego biznesu - powiedział Marek Pietrzak, prezes Orlen Asfalt .W komunikacie poinformowano, że wskazywany wcześniej katalog zawiera rozwiązania zaakceptowane przez GDDKiA, ale opisane do tej pory w nim konstrukcje bazowały na zastosowaniu jedynie asfaltów drogowych (niemodyfikowanych) oraz asfaltów modyfikowanych klasyczną ilością polimeru. Dodanie nowych kart katalogowych, jak oceniono, powinno przełożyć się na przystępność i powszechność stosowania asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA zarówno wśród projektantów, jak i wykonawców.