Auchan będzie otwierać sklepy na stacjach BP

Auchan Retail Polska i BP rozpoczynają współpracę na polskim rynku, w ramach której na stacjach BP uruchamiane będą sklepy w nowym formacie convenience - pod szyldem Easy Auchan.

- Współpraca z BP to istotny moment rozwoju naszej sieci. Segment convenience to perspektywiczny kanał sprzedaży, w którym chcemy być obecni z naszą ofertą - mówi Gerard Gallet, dyrektor generalny Auchan w Polsce.Przypomnijmy, że w lutym 2020 roku firma BP ogłosiła nowe cele i plany w zakresie transformacji tradycyjnego modelu biznesu paliwowego #bpNetZero. Zmiana firmy odbędzie się na wielu płaszczyznach, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju szerokiego wachlarza usług convenience dostępnych na stacjach.Praktyczną realizacją tych planów jest partnerstwo z firmą Auchan i stworzenie pod marką Easy Auchan sklepu convenience. Całość koncepcji dopełni zmieniony wystrój stacji paliwowych.Na stacji w nowej odsłonie dostępne będą rozwiązania mikromobilne, dzięki obecności oferty platformy miejskiej mobilności Bolt. Elektryczne hulajnogi Bolta będą dostępne w wyznaczonych miejscach na stacji. Docelowo stacja będzie także miejscem odbioru zakupów z Auchan w opcji Click&Collect realizowanej przez Auchan.W przyszłości wprowadzane będą kolejne elementy konceptu mobility HUB na stacjach bp.Auchan Retail Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna w Polsce od 1996 r. Sieć zatrudnia blisko 20 tys. pracowników i zarządza ponad setką sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce.Firma BP jest obecna w Polsce od prawie 30 lat. Pod marką bp działa ponad 570 stacji (w tym blisko 50 przy autostradach i drogach ekspresowych) i całodobowe sklepy. Firma bp zatrudnia ponad 5 tys. pracowników i kolejne 5 tys. poprzez stacje partnerskie w Polsce.