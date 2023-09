Awaria czy brak paliwa? Orlen uspokaja: dostawy są realizowane na bieżąco

Wróciły obawy o dostępność paliw na polskich stacjach. Orlen przyznaje, że na początku września były chwilowe braki, ale obecnie dostawy są realizowane na bieżąco.

Ujawnione przez tygodnik "Nie" instrukcje dla właścicieli stacji, by w przypadku braku paliw informowali o awarii dystrybutora, znów przywołały obawy o dostępność benzyn i diesla na polskim rynku.

Orlen uspokaja, że z chwilowymi niedoborami mieliśmy do czynienia na początku września, gdy kończyły się wakacyjne promocje i polscy kierowcy tankowali niejako na zapas.

"Firma zapewnia stabilność podaży i dysponuje odpowiednią ilością paliw, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów" - zapewnia w odpowiedzi na pytania WNP.PL Orlen, który odpowiada za 65 proc. polskiego rynku paliw – zarówno hurtowego, jak i detalicznego.

Ceny paliw na polskich stacjach rozgrzewają emocje. Jak informował portal WNP.PL, rekordowo niskie w skali europejskiej ceny paliw na polskich stacjach napędzają popyt. Tanie tankowanie cieszy kierowców nie tylko w Polsce, ale i za granicą, skąd od tygodni napływają do nas turyści paliwowi.

Stacje wprowadzają limity tankowania. Orlen uspokaja, że paliw nie brakuje

Rekordowy popyt, napędzany także przez kierowców z Niemiec i Czech, nasunął pytania o to, czy w Polsce wystarczy paliw. Emocje dodatkowo podgrzały informacje, które pojawiły się kilka dni temu, o wprowadzeniu na niektórych stacjach paliw limitów tankowania do 100 l. Powód? Zwiększone zapotrzebowanie na paliwa i problemy z jego dostępnością.

Orlen, który odpowiada za 65 proc. rynku paliw – zarówno hurtowego, jak i detalicznego – stanowczo zaprzeczył jakimkolwiek problemom z dostawami. Jak podkreślił koncern zaopatrujący w benzyny i olej napędowy gros polskich stacji: "dostawy paliw na stacje Orlen oraz do naszych klientów hurtowych, z którymi mamy zawarte umowy, przebiegają bez zakłóceń".

Awaria czy brak paliwa. Wracają obawy o zaopatrzenie stacji paliw

Teraz jednak, po opublikowaniu przez satyryczny tygodnik "Nie" e-maila, który miał trafić do stacji Orlenu, znów wróciły pytania o zaopatrzenie stacji paliw. Z treści tej korespondencji wynika, że koncern zalecał właścicielom stacji w sytuacji braku danego paliwa wywieszanie informacji o awarii dystrybutora.

W mailu wskazana była data 6 września jako terminu obowiązywania tych zaleceń, co oznacza, że faktycznie już na początku miesiąca występowały problemy z dostępnością paliw i Orlen odpowiednio przygotowywał na nie właścicieli swoich stacji, nakazując im maskowanie sytuacji informacjami o awariach.

Orlen uspokaja: paliw nie zabraknie. Pytanie na jak długo?

Zapytaliśmy koncern, o jakiej skali niedoborów mówimy i czy wciąż występują braki na rynku. Orlen w odpowiedzi przyznaje, że faktycznie występowały chwilowe braki, ale związane były one z końcem wakacyjnych promocji, a nie z bieżącą sytuacją związaną z niskimi cenami.

- Na początku września na pojedynczych stacja występowały chwilowe (2-3 godziny) braki pełnej oferty paliw. Było to spowodowane rekordowym popytem, związanym z końcem letniej promocji. W odpowiedzi na to firma wzmocniła logistykę, co pozwoliło szybko unormować sytuację - odpowiedziało na pytania WNP.PL biuro prasowe Orlenu.

Jednocześnie koncern twierdzi, że obecnie dostawy paliw na stacje są realizowane na bieżąco.

- Firma zapewnia stabilność podaży i dysponuje odpowiednią ilością paliw, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów - podkreśla Orlen.

Eksperci rynku paliw, z którymi rozmawiał portal WNP.PL, uspokajają także, że pojawiające się punktowo ograniczenia w tankowaniu czy braki, nie powinny niepokoić kierowców. Faktycznie mamy obecnie wzmożony popyt, napędzany przez utrzymujące się na niskim poziomie ceny. Więcej tankują polscy kierowcy, do tego dochodzi turystyka paliwowa.

Jednak magazyny paliw pozostają pełne. Pozostaje jednak pytanie, jak długo będzie się utrzymywać rozjazd cen hurtowych i detalicznych w Polsce z międzynarodowymi notowaniami. Nie brakuje głosów, że ceny paliw na stacjach utrzymywane są na tak niskim poziomie w "celach wyborczych" i po 15 października możemy spodziewać się szybszego lub wolniejszego powrotu do wyraźnie wyższych cen paliw.

Lekcję ze zdalnego sterowania cenami paliw odrobili już Węgrzy, wprowadzając pod koniec 2021 r. oficjalne limity cen paliwa na stacjach, które gwarantowały Węgrom tanie tankowanie, najtańsze w Europie. Ceny pozostawały niezmienne, nawet gdy drożała ropa, co doprowadziło do poważnych zaburzeń na rynku. Właścicielom stacji przestał się opłacać paliwowy biznes a na rynku pojawiły się problemy z dostępnością paliwa. W finale węgierski rząd musiał znieść ograniczenia, co spowodowało skokowy wzrost cen na stacjach do rynkowych poziomów.