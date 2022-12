Azerowie wstrzymują dostawy rosyjskiej ropy do Turcji

Azerbejdżański państwowy koncern naftowy SOCAR wstrzymał zakupy rosyjskiej ropy naftowej dla tureckiej rafinerii, podają źródła branżowe cytowane przez Daily Sabah. Ta decyzja może świadczyć o skuteczności zachodnich sankcji.

Pierwsze miesiące od inwazji Rosji na Ukrainę były okresem bardzo lukratywnej współpracy pomiędzy Azerbejdżanem a Rosją. Tureckie rafinerie, w tym należąca do koncernu SOCAR fabryka STAR o wydajności 214 tys. baryłek dziennie, zwiększyły zakupy rosyjskiej ropy po inwazji Rosji na Ukrainę. Z perspektywy Rosji był to bardzo dobry układ ze względów logistycznych, w porównaniu z rynkami Azji Wschodniej.

Jednakże od listopada eksport rosyjskiej ropy do Azerbejdżanu zmalał. Od sierpnia do października br. wyniósł 300 tys. baryłek, z kolei w listopadzie spadł do zaledwie 170 tys. Sama rafineria STAR przyjęła w listopadzie jedynie 73 tys. baryłek dziennie, natomiast w miesiącach poprzedzających ten poziom dochodził do 170 tys. baryłek dziennie - podała Daily Sabah opierając się na danych Refinitiv Eikon.

Rosja na skutek sankcji Zachodu nałożonych na eksport ropy może zostać wyłączona z wymiany handlowej tym paliwem z Turcją

Na spadek dostaw rosyjskiej ropy do Azerbejdżanu wpływ może mieć embargo nałożone m.in. przez Unię Europejską na import rosyjskiej ropy drogą morską, które weszło w życie 5 grudnia wraz z zakazem korzystania z unijnych usług transportowych do transportu rosyjskiej ropy kupowanej powyżej pułapu cenowego wynoszącego 60 dolarów za baryłkę.

Chociaż Turcja nie przystąpiła do tego porozumienia, to jednak azerski koncern SOCAR, który ma swoją siedzibę w Genewie, stara się wprowadzać rozwiązania zgodne z zachodnimi sankcjami.