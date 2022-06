Azja Środkowa szuka dróg do Europy dla gazu i ropy. Muszą ominąć Rosję

Kazachstan i Turkmenistan eksportują do Europy coraz więcej gazu i ropy. Ropa z Kazachstanu była transportowana rurociągiem KTK - do Noworosyjska, rosyjskiego portu nad Morzem Czarnym. To nie jest już jednak bezpieczna droga, trzeba szukać alternatywy - z ominięciem Rosji. O nowych szlakach dla ropy i gazu rozmawiamy z Evhenem Pushchykiem, ukraińskim analitykiem sektora energii, pracującym w Kazachstanie, zastępcą dyrektora generalnego firmy BioOperations.

Ropa z Kazachstanu miałaby być transportowana do Europy tankowcami przez Morze Kaspijskie do Baku, a stamtąd rurociągami do Europy.

W Azerbejdżanie wydobywa się coraz mniej ropy. Azerowie więc, by wywiązać się z zobowiązań eksportowych, są chętni do wykupu części ropy z Turkmenistanu. Turkmeni w zamian żądają dostępu do gazociągów transportujących gaz do Europy.

Chiny są obecnie jednym z kierunków eksportu surowców energetycznych z Azji Środkowej. W Europie te same surowce można jednak sprzedać dużo drożej.

Rosja straszy przekierowaniem eksportu gazu do Chin, ale i tu, jak podkreśla Evhen Pushchyk, ukraiński analityk - zastępca dyrektora generalnego firmy BioOperations, problemem są niedostatki infrastruktury.

Czy jest możliwe wyznaczenie nowych szlaków transportowych dla środkowo-azjatyckich węglowodorów?

- Strona kazachska ma w planach przesunięcie transportu ropy do Europy na tankowce i przewożenie surowca przez Morze Kaspijskie, do azerskiego Baku.

Teraz rozwijany jest system połączeń tankowcami do portu Alat w Azerbejdżanie. Ten nowo wybudowany terminal może przyjmować duże (jak na Morze Kaspijskie) tankowce, mające do 10 000 ton ładowności. Na więcej nie pozwalają płytkie wody tego akwenu.

Przy czym porty kazachskie jak na razie mogą przyjmować tankowce o ładowności maksimum 5000 ton. Trzeba także wybudować funkcjonalne terminale morskie w Kazachstanie – Aktau i Kuryk. Prócz tego niezbędny jest zakup tychże tankowców. Bo statków transportujących ropę jest w tej chwili na Morzu Kaspijskim zdecydowanie za mało.

Tankowce są pilnie potrzebne

Tankowce buduje obecnie stocznia w Azerbejdżanie. Trzeba je więc zamówić i czekać. Budowanie tankowców chce także rozpocząć Kazachstan. Na ten temat rozmawiano ostatnio w Baku, na wielkim kongresie dotyczącym właśnie wydobycia i sprzedaży ropy w całym regionie. Przedstawiano plany budowy dużej liczby tankowców „kaspijskich” jako jedynego w przyszłości rozwiązania dla transportu ropy z Azji Centralnej do Europy.

Z Azerbejdżanu zaś ta ropa ma przede wszystkim być tłoczona rurociągiem Baku – Tbilisi – Ceyhan. I potem dalej do Europy. Ten rurociąg może transportować do 60 milionów ton ropy rocznie. Obecnie jest zapełniony w 70 proc.

Wcześniej Azerowie nie chcieli dopuszczać kazachskiej ropy do tego rurociągu. Formalną przyczyną były spory o różnice w jakości surowców z różnych krajów. Przy czym w tle tego sporu była oczywiście konkurencja i naciski Rosjan, by nie dopuszczać ropy kazachskiej do innej drogi niźli ta przez ich port.

Od niedawna jednak Azerowie zgodzili się na przyjmowanie do rurociągu ropy tak z Kazachstanu, jak i z Turkmenistanu. Z Azerbejdżanu ropę można transportować także rurociągiem do gruzińskiego Poti. Bo władze Gruzji ciągle mają w planie rozbudowę terminalu naftowego. Połączone byłoby to z pogłębieniem toru wodnego. Tak by mogły tam wpływać (podobnie jak obecnie do Noworosyjska) tankowce o ładowności 100 tysięcy ton. Na razie do Poti mogą wpływać tylko tankowce o ładowności do 30 tysięcy ton - takie tankowce nie wypłyną dalej niż w Morze Śródziemne.

Azerbejdżan ogranicza wydobycie ropy. Kazachstan - przeciwnie

W Azerbejdżanie wydobywa się coraz mniej ropy. Ona się tam po prostu kończy. Czy podobnych obaw nie można mieć w stosunku do Kazachstanu czy Turkmenistanu?

- Kazachstan, Azerbejdżan, Turkmenistan wydobywają rocznie około 130 milionów ton ropy naftowej. To jest około 25 proc. całości wydobycia rosyjskiego. W ubiegłym roku w Kazachstanie wydobyto 86 milionów ton ropy. Z tego wyeksportowano 67 milionów ton. Reszta została poddana rafinacji w trzech zakładach funkcjonujących w Kazachstanie.

W Turkmenistanie w ubiegłym roku wydobyto około 10 milionów ton ropy. Z tego wyeksportowano połowę. Reszta została przerobiona na własne potrzeby tego kraju, w dwóch działających tam rafineriach. Rafinerie Kazachstanu i Turkmenistanu są stosunkowo młode i nowoczesne.

W Uzbekistanie działają jeszcze dwie rafinerie (Fergana i Buchara) wybudowane w czasach sowieckich. Uzbeckie rafinerie mają jednak kłopoty z pozyskaniem do przerobu odpowiedniej ilości ropy. Własne wydobycie w tym kraju to w ubiegłym roku 2,2 miliona ton. A możliwości przerobu w dwóch rafineriach to około 7 milionów ton ropy rocznie.

W Kazachstanie ropa wydobywana jest na kilku polach roponośnych. Najważniejsze z nich to podmorskie Kashagan oraz śródlądowe Tengiz czy Karachaganak. Głównymi firmami wydobywczymi tam działającymi są przedsiębiorstwa z USA i Europy, takie jak Exon Mobil, Shell, ENI, ze swoimi najnowszymi technologiami wydobywczymi.

Jedyna firma rosyjska, która ostatnio została dopuszczona do kazachskiego sektora naftowego, to Lukoil. Koncern ten jak do tej pory nie został objęty sankcjami zachodnimi. Przy czym umowa jest tak skonstruowana, że możliwe jest jej zerwanie, gdyby Lukoil został jednak wpisany na listę sankcyjną.

Wielkości wydobycia w krajach wokół Morza Kaspijskiego (prócz Azerbejdżanu) ciągle rosną. A możliwości wydobywcze Rosji maleją. Do momentu dziwnej awarii w rurociągu KTK (pod tym pretekstem rosyjski operator wstrzymał przesył - dop. red.), każdego dnia z Noworosyjska wypływał tankowiec z ropą. Z reguły są to statki o ładowności 100 tysięcy ton. Surowiec jest potem sprzedawany, głównie do krajów europejskich nad Morzem Śródziemnym.

Jeśli mówimy o problemach logistycznych związanych z transportem ropy na światowy rynek, to pozostaje (wyłączając tranzyt przez Rosję) jeszcze jeden kierunek sprzedaży: rurociąg do Chin.

- Do Chin ropa z Kazachstanu już jest dostarczana rurociągiem mogącym rocznie przesyłać nie więcej jak 10 milionów ton. Należałoby więc układać nową nitkę. A to przecież też zajmuje czas. Ponadto Chiny (kupując ropę z wielu kierunków) dyktują zaporowo niskie ceny.

By więc nie być związanym z jednym kupcem, niezbędne jest rozbudowywanie połączeń tam, gdzie możliwy jest transport surowca.

Czy nie zachodzi obawa, że takim planom będzie się sprzeciwiała Rosja? Bo wysyłka ropy przez Rosję to dla tego kraju wiele korzyści. Tak ekonomicznych, jak i politycznych.

Rosja nie jest zadowolona z takich planów. W Kazachstanie rozumieją jednak, że tranzyt przez Rosję niesie ze sobą zbyt wiele ryzyk. Wszystkie są związane z polityką władz rosyjskich. Trzeba też założyć, że sankcje przeciw Rosji będą działały jeszcze długo. Budowa tankowców wydaje się wariantem dużo szybszym i korzystniejszym.

Czy w związku z planami rozbudowy portu w gruzińskim Poti jest szansa dla dawno już nie działającego ukraińskiego rurociągu Odessa – Brody?

- Tych szans nie ma dopóki trwa wojna. Ten rurociąg byłby o tyle ważny, że przecież żadnym problemem byłoby ułożenie łącznika z Brodów do Płocka. Ponadto w pobliżu Odessy, pod dnem Morza Czarnego, również znajdują się znaczne pokłady ropy. Obecnie ich wydobycie z racji na rosyjską okupację Krymu jest niemożliwe. Ale w przyszłości?

Morze Kaspijskie jako jedno z centrów światowego wydobycia węglowodorów

Z Baku jest bliżej do Turkmenistanu niźli do Kazachstanu. Jak więc wygląda tranzyt ropy turkmeńskiej przez Baku do Europy?

- Z Turkmenistanu także pływają już tankowce do Baku. Ropociąg do Ceyhan jest więc również napełniany ropą turkmeńską. Jest także kolejny gracz w tym rejonie. To Iran. Prócz potencjalnego eksportu irańskich węglowodorów na zachód, snute są także plany ułożenia rurociągu z Turkmenistanu przez Iran do Turcji. Ale to wszystko zależy od tego, jak ułożą się stosunki państwa ajatollahów z Zachodem. Teoretycznie rozmowy w tej sprawie Teheranu z Zachodem mają się odbyć jeszcze w czerwcu. Wiadomo, że obecnie Amerykanie raczej stawiają na sankcje wobec Rosji. To jest szansa dla Iranu. A także dla krajów Azji Środkowej. Choć z drugiej strony ropa z Iranu to także konkurencja dla surowców z Azji Środkowej.

Prócz ropy to gaz jest bardzo ważnym przedmiotem eksportu krajów zakaspijskich.

- Kraje regionu zakaspijskiego wydobywają łącznie 234 miliardy metrów sześciennych gazu rocznie. To mniej więcej 1/3 ilości gazu, jaki wydobywany jest w Rosji. Turkmenistan wydobywa rocznie ponad 80 miliardów metrów kubicznych gazu. Kazachstan zaś „tylko” 53 miliardy metrów sześciennych. Koszt wydobycia szacuje się w obydwu krajach na nie więcej, jak 70 dolarów za 1000 metrów sześciennych.

Obydwu krajom brak jednak odpowiedniej infrastruktury wydobywczej oraz środków transportu do rozprowadzania dużych ilości gazu.

Perspektywy eksportowe gazu są jednak przede wszystkim w Turkmenistanie. Większość tego surowca w Kazachstanie jest wykorzystywana do produkcji nawozów sztucznych. Około 10 miliardów metrów sześciennych gazu musi być użyte do podnoszenia poziomu ropy w odwiertach, aby nie spadła wydajność pól naftowych. Rozwija się także gazyfikacja całego kraju. Bardzo więc ograniczono (do siedmiu miliardów metrów sześciennych rocznie) jedyny kierunek eksportu – Chiny. Doszło nawet do tego, że Kazachstan zaczął kupować gaz od Turkmenistanu. Bo realnie kraj ma do swojej dyspozycji co najwyżej 22 miliardy metrów sześciennych gazu.

Wiele lat trwały spory o status Morza Kaspijskiego. Rosjanie w ten sposób blokowali rozwój infrastruktury do transportu węglowodorów po wodach tego morza.

- To utrudniało eksploatację podmorskich złóż, ale przede wszystkim uniemożliwiało układanie sieci podmorskich gazociągów. Po 22 latach negocjacji Azerbejdżan, Iran, Kazachstan, Rosja i Turkmenistan podpisały wreszcie konwencję regulującą status prawny Morza Kaspijskiego. Dokument przewiduje, że państwa nadkaspijskie mają prawo układania po dnie podwodnych kabli i rurociągów. To już odblokowało układanie gazociągu transkaspijskiego łączącego systemy gazociągów w Azerbejdżanie i Turkmenistanie.

Do niedawna te dwa kraje nie mogły się dogadać odnośnie prawa do eksploatacji złoża Dołgut, znajdującego się pomiędzy Azerbejdżanem i Turkmenistanem. Sam gazociąg miałby jednak długość nie więcej jak 45 kilometrów. Tyle bowiem trzeba dla połączenia (pośrodku akwenu) dwóch państwowych systemów gazociągowych. To jednoznaczne ominięcie Rosji, w transporcie gazu turkmeńskiego do Europy.

Na razie głównym odbiorcą gazu turkmeńskiego są Chiny, dokąd ułożono gazociąg, ale i dla Europy wystarczy surowca z tego kraju.

Gaz za ropę – targi Turkmenistanu z Azerbejdżanem

Z rozszerzenia oferty gazowej wobec Europy niekoniecznie zadowoleni będą Azerowie. To bowiem konkurencja dla ich surowca. Oni chcieliby przede wszystkim rozwijać swoje pole Absheron, rozciągające się nieopodal Baku.

- Oczywiście, ta konkurencja występuje. W tej sprawie musiały więc zapadać ustalenia na szczeblu międzyrządowym. Dzięki tym porozumieniom budowany jest łącznik gazociągowy, o którym wspomniałem wcześniej.

Do dyspozycji tego połączenia jest podmorskie złoże o pojemności około 30 miliardów metrów sześciennych. Dodatkowo na tym samym polu jest możliwość wydobycia około 80 milionów ton ropy. Azerbejdżanowi zaś szczególnie zależy na ropie. Bo tej u nich wydobywa się coraz mniej. A tu trzeba zapełnić ropociąg Baku – Tbilisi – Ceyhan. Musieli się więc zgodzić także na pośrednictwo w sprzedaży turkmeńskiego gazu.

Nie przewiduje pan możliwości powrotu do tranzytu gazu przez system gazociągów rosyjskich? Przecież wojna się kiedyś skończy.

- Ale nieufność pozostanie. Turkmeni eksportowali kiedyś ten surowiec do Europy za pośrednictwem rosyjskich systemów gazociągowych. Nie zgodzili się jednak na odsprzedaż całości surowca Gazpromowi, tak by rosyjski koncern dalej odsprzedawał surowiec już na swoich warunkach.

8 kwietnia 2009 roku nagle więc nastąpił wybuch na tranzytowym gazociągu, jeszcze na terenie Turkmenistanu. W oświadczeniu turkmeńskiego MSZ napisano wtedy, że rosyjski Gazexport (grupa Gazpromu) nie uprzedzając strony turkmeńskiej, gwałtownie zredukował ilość pompowanego gazu, co w konsekwencji doprowadziło do wypadku. Eksplozja jednak przyczyniła się do wstrzymania dostaw turkmeńskiego gazu ziemnego do Rosji, w części przeznaczonego dla Europy, o co chyba stronie rosyjskiej chodziło.

Rosjanie cały czas sugerują, że oni też przerzucą całość swojego eksportu gazu z Europy do Chin i jeszcze na tym skorzystają, a Europa (wedle moskiewskich enuncjacji)… zamarznie.