Bardzo duża obniżka cen paliw na stacjach, ale ropa będzie drożeć

To najwyższy od ponad dwóch dekad spadek cen paliw na stacjach benzynowych. Obniżenie stawki podatku VAT z 23 na 8 proc. spowodowało, że litr paliwa potaniał z dnia na dzień nawet o ponad 70 groszy. Ale w beczce miodu jest i łyżka dziegciu - nie udało się obniżyć ceny litra paliwa do obiecanych 5 zł. Co więcej, obecna obniżka ma obowiązywać tylko pół roku.

8

Problem odłożony na później

Zresztą obniżki cen paliw dla wielu stacji to ścisła kalkulacja, czy bardziej opłaca im się o mniejszą kwotę obniżyć cenę paliwa, czy chwilowo stracić część klientów, ale sprzedawać z godziwą marżą.Należy bowiem pamiętać, że końcówka stycznia była dla sprzedawców paliw dość słaba. Wiele firm, a także klientów indywidualnych wstrzymywało się z zakupem, czekając na obniżkę VAT-u.Z naszych informacji wynika, że na niektórych stacjach sprzedaż w ostatnim tygodniu była nawet o 60 proc. niższa. Zarazem stacyjników dotknęły rosnące hurtowe ceny paliw. Dość powiedzieć, że w weekend benzyna w hurcie była droższa nawet o 5-7 groszy niż w piątek.Obniżka stawki podatku jest bezprecedensowa. Obecnie według Orlenu cena paliwa w Polsce jest najniższa wśród wszystkich krajów w Unii Europejskiej.- Dotrzymujemy słowa i obniżamy ceny paliw dla Polaków. To efekt działań rządu Mateusza Morawieckiego, skutecznej walki z szarą strefą i naszych działań, które systematycznie i z pełną determinacją prowadzimy już od czterech lat. Konsekwentnie modernizujemy aktywa rafineryjne, optymalizujemy procesy produkcyjne, a także logistykę. Dodatkowo w latach 2020-2021 zarząd koncernu podjął odważną decyzję o zakupie 19 mln praw do emisji CO2 po cenie 23-24 euro za tonę, które dziś kosztują ponad 80 euro za tonę. To m.in. dzięki tym inicjatywom dzisiaj ceny paliw w Polsce są najniższymi w całej Unii Europejskiej - chwali się Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.Trzeba jednak pamiętać, że obecna obniżka podatku jest czasowa i za pół roku, najpewniej w wakacje, problem drożejących paliw powróci.W paliwowej układance kluczowym klockiem są bowiem ceny surowca. A te już dały się we znaki rządzącym, którzy zapowiadali, że ceny paliw spadną do 5 zł za litr. Tego nie udało się osiągnąć.Niestety, wiele prognoz mówi, że cena baryłki ropy (159 litrów) może z obecnych około 90 dol. podskoczyć do nawet 100 dol. Gdyby się taki scenariusz ziścił, wówczas litr benzyny 95-oktanowej na stacjach może kosztować nawet około 5,60 zł.