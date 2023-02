Baza paliw PERN w Dębogórzu z rekordowym rozładunkiem paliw

Baza paliw PERN w Dębogórzu (Pomorskie) w styczniu 2023 r. zanotowała rekordowe obroty, rozładowując aż o dwie trzecie paliw więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Baza, jak podała spółka, działa obecnie „na maksymalnych obrotach”.

Jak poinformował PERN, baza w Dębogórzu, która przyjmuje produkty naftowe dostarczane do Polski drogą morską, "w styczniu tego roku zanotowała rekordowe obroty, rozładowując aż o dwie trzecie paliw więcej niż w styczniu 2022 r."

"Jednostka rozładowała prawie 350 tys. metrów sześc. paliw, czyli więcej niż jej obecna nominalna pojemność. Oznacza to, że baza realizuje dziś maksymalne możliwe wolumeny, a PERN prowadzi szereg inwestycji by zwielokrotnić możliwości w tym zakresie" - zaznaczyła spółka.

Słuszność inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury

PERN podał jednocześnie, iż "baza w Dębogórzu zanotowała także 70-proc. wzrost ilości paliw wydanych na rynek drogą kolejową, co także potwierdza słuszność inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury w tym obszarze".

Spółka przypomniała, że od 2016 r. "intensywnie rozwija swój nadmorski hub paliwowy, dzięki czemu stał się on kluczowym ogniwem dystrybucji produktów naftowych sprowadzanych do Polski drogą morską". "Jego znaczenie wzrasta w związku z embargo na produkty naftowe z Rosji, które właśnie zaczęło obowiązywać" - podkreślono w informacji.

PERN zwrócił uwagę, iż do tej pory wybudował w bazie paliw w Dębogórzu trzy nowe zbiorniki na olej napędowy o pojemności 32 tys. metrów sześc. każdy, a dwa podobne trafią do użytku w tym roku.

"PERN jest także w trakcie procesu budowy kolejnych trzech zbiorników, tym razem o pojemności 50 tys. metrów sześc. każdy" - dodała spółka.

Rosnące zapotrzebowanie na import oleju napędowego transportem morskim

Jak wyjaśnił prezes PERN Paweł Stańczyk, budowa nowych zbiorników do magazynowania paliw wynika z rosnącego zapotrzebowania klientów spółki na import oleju napędowego transportem morskim.

- Dlatego pojemności magazynowe w bazie w Dębogórzu sukcesywnie przekwalifikowaliśmy na usługę obrotu ograniczając do minimum usługę magazynowania zapasów obowiązkowych. Zapotrzebowanie jest jednak coraz większe. Stąd realizujemy kolejne inwestycje - powiedział Stańczyk, cytowany w komunikacie spółki.

PERN podkreślił, iż w bazie paliw w Dębogórzu "skupił się na realizacji zadań inwestycyjnych w dwóch kluczowych obszarach, które stanowią +być albo nie być + dla realizacji importu paliw z morza - poza rozbudową pojemności niezbędnej do przyjęcia paliw z tankowców, konieczne jest zwiększanie możliwości załadunkowych na transport kolejowy".

"Aktualnie spółka realizuje szereg działań, które pozwolą zwiększyć możliwości załadunku i ekspedycji paliw na transport kolejowy. W tym celu w ramach dostosowania bocznicy do zwiększenia dopuszczalnego nacisku na oś wagonu do 22,5 ton trwa modernizacja toru dojazdowego, torów zdawczo-odbiorczych oraz torowisk w obrębie nalewni kolejowej" - podał PERN.

Dodatkowo, jak przekazano w komunikacie, spółka dostosowuje infrastrukturę nalewni bramowej do realizacji załadunków składów kolejowych o zwiększonej ilości wagonów.

"To wszystko znacząco przyczyni się do poprawy efektywności dystrybucji paliw na transport kolejowy" - ocenił PERN.

Zapowiedział jednocześnie rozbudowę nalewni kolejowej o dodatkową, czwartą kabinę załadunkową, "co znacznie zwiększy możliwości ekspedycyjne i wzmocni bezpieczeństwo operacyjne gwarantując ciągłość procesu".

Inwestycje także w infrastrukturę kolejową: 356 nowych rozjazdów

PERN podkreślił, że istotna dla prowadzonych już i planowanych inwestycji jest współpraca z partnerami, których przedsięwzięcia "bezpośrednio wpływają na zwiększenie potencjału operacyjnego bazy w Dębogórzu". Spółka wspomniała w tym kontekście o rozpoczętym przez Zarząd Morskiego Portu w Gdyni projekcie rozbudowy istniejącego stanowiska portowego "w celu umożliwienia rozładunku do bazy w Dębogórzu zbiornikowców o nośności powyżej 100 000 DWT".

Z kolei spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, jak dodał PERN, realizuje przedsięwzięcie pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni" - w ramach inwestycji przebudowanych zostanie łącznie 115 km torów, a sprawność obsługi składów zapewni 356 nowych rozjazdów.

"Efektem realizacji projektu będzie szybszy przewóz większej ilości towarów" - zaznaczono w informacji.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw płynnych. Spółka od kilku już lat realizuje program inwestycji, w tym przede wszystkim rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury związanej z przesyłem i magazynowaniem ropy naftowej i produktów naftowych.

Na początku stycznia PERN zapowiedział, że w tym roku przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł, wzmacniając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski.