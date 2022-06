Będzie fuzja, będzie dywidenda z Lotosu

Walne gromadzenie akcjonariuszy Grupy Lotos zdecydowało, że jeśli dojdzie do fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos, gdański koncern wypłaci dywidendę w wysokości 647 mln zł czyli 3,5 zł na akcję. Gdy do fuzji nie dojdzie, cały ubiegłoroczny zysk trafi na kapitał zapasowy.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowało o podziale ubiegłorocznego zysku Grupy Lotos. Zgodnie z przyjętą w piątek 17 czerwca uchwałą z zysku za 2021 w wysokości 2 519,8 mln zł do akcjonariuszy w firmie dywidendy trafi 647,06 mln zł, zaś 1872,7 mln zł trafi na kapitał zapasowy. Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustalono na 23 czerwca, pieniądze miałyby trafić do akcjonariuszy 29 lipca.

W podjętej uchwale zastrzeżono, że wypłata dywidendy z zysku za 2021 r. nastąpi pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenia PKN Orlen i Grupy Lotos uchwał o połączeniu poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Grupy Lotos na PKN Orlen w zamian za akcje, które Orlen wyda akcjonariuszom Grupy Lotos. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony – tzn. nie zapadną decyzje walnych zgromadzeń o fuzji – cały zysk pozostanie w spółce.

Projekt uchwały w sprawie takiego właśnie podziału zysku wpłynął na walne zgromadzenie akcjonariuszy w ostatnich dniach przed zgromadzeniem. Jego autorem był Nationale Nederlanden OFE, który też zaproponował taki właśnie warunkowy tryb jej wypłaty. Wcześniej władze spółki rekomendowały walnemu pozostawieniu całego ubiegłorocznego zysku w firmie i przeznaczenie go na kapitał zapasowy.

- Płynność oraz siła bilansu spółki uzasadniają wypłatę części zysku w postaci dywidendy dla akcjonariuszy. Jednakże w przypadku, gdyby nie doszło do połączenia Grupy Lotos z PKN Orlen, należy uwzględnić potrzeby spółki wynikające z trudnego i zmiennego otoczenia (konieczność zabezpieczenia dostaw surowca) oraz związane z nakładami na samodzielną realizację długoterminowej strategii transformacji – uzasadniał swój pomysł Nationale Nederlanden OFE.

Tydzień temu PKN Orlen poinformował w komunikacie, że obie spółki uzgodniły już i podpisały plan połączenia, które nastąpi poprzez przeniesienie majątku Grupy Lotos do PKN Orlen. Według tych zapowiedzi walne zgromadzenia obu spółek mają wyrazić zgodę na połączenie (a także jego warunki – np. parytet wymiany akcji) na przełomie lipca i sierpnia.