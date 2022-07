Będzie nowy rodzaj benzyny. Takiej dotąd nie było

Rząd chce wprowadzić od 2024 roku nowy rodzaj benzyny o podwyższonym udziale biokomponentów - wynika z projektu zamieszczonego w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu.

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę oraz wprowadzaniem przez UE sankcji, rynek paliwowy ulega dużym zmianom, w szczególności w obszarach łańcuchów zaopatrzenia zarówno w ropę naftową, jak też w gotowe paliwa ciekłe: olej napędowy oraz benzynę.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 2018/2001 (tzw. RED II) udział biopaliw w transporcie ma wzrosnąć do 2030 r. do 14 proc., w tym maksymalnie 7 proc. mają stanowić biopaliwa pierwszej generacji.

Chodzi o bioetanol i biodiesel, do produkcji których stosuje się biokomponenty z surowców rolnych m.in. z kukurydzy, ziemniaków (skrobia), buraków cukrowych, czy oleje roślinne produkowane np. z rzepaku.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź rozpoczęcia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, wprowadzający regulację krajowego sektora biopaliw w odniesieniu do obowiązku stosowania biokomponentów dodawanych do paliw transportowych.

Zmniejszyć zależność od importu paliw

- W tej trudnej sytuacji, zwłaszcza dla sektora transportu wartościowe są wszelkie sposoby, których wdrożenie może ograniczać fluktuacje cen paliw dla transportu oraz potrzebę ich importu - podkreślono.

Proponowanym rozwiązaniem w projekcie jest "regulacja krajowego sektora biopaliw dla okresu 2023 r. w odniesieniu do możliwości i obowiązków stosowania biokomponentów dodawanych do paliw transportowych".

Dodano, że regulacji wymaga też kwestia zmniejszenia zależności od importu surowców kopalnych z Rosji, zwłaszcza w kontekście wdrożonego przez UE szóstego pakietu sankcji.

- Rozwiązaniem proponowanym w tym zakresie jest wdrożenie benzyny silnikowej typu E10, tj. o podwyższonym udziale biokomponentów - poinformowano.

Z wykazu wynika, że taki rodzaj benzyny miałby się pojawić od 2024 roku.

W projekcie zawarto ponadto przepisy regulujące realizację NCW (Narodowego Celu Wskaźnikowego) w 2023 r., "w tym określające minimalny poziom realizacji NCW, wysokość współczynnika redukcyjnego, poziom obligatoryjnego blendingu dla oleju napędowego" - napisano.

Wzrośnie udział biopaliw

Dyrektywa promuje produkcję biopaliw z odpadów, na przykład przez podwójne naliczanie masy paliwa wytworzonego z odpadów względem masy paliwa powstałego z surowców spożywczych (na przykład rzepaku, pszenicy, kukurydzy).

Niedawno PKN Orlen poinformował, że właśnie z tych powodów nie będzie odchodził od biopaliw pierwszej generacji.

Płocki koncern podkreślił, że by zrealizować cele wynikające z wytycznych RED II będzie wdrażał na rynek zarówno biopaliwa pierwszej generacji, jak i biopaliwa zaawansowane (wytwarzane z surowców niejadalnych - red.).

PKN Orlen inwestuje w biopaliwa

PKN Orlen zapewnił, że "konsekwentnie inwestuje w obszar biopaliw pierwszej generacji, prowadzi również projekty dotyczące biopaliw zawansowanych zgodnie z wytycznymi Dyrektywy RED II".

- Na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku budowana jest jednostka HVO (uwodornione oleje roślinne) o mocy 300 tys. ton. Instalacja ta będzie mogła przerabiać olej roślinny, jak również zużyte oleje tzw. UCO w kierunku biowęglowodorów syntetycznych, które mogą być biokomponentem do olejów napędowych lub paliwa lotniczego - stwierdził PKN Orlen.

Dodano, że grupa Orlen rozwija również biorafinerię w spółce zależnej Orlen Południe.

- W Trzebini rozbudowano w ubiegłym roku instalację do produkcji estrów o 25 tys. ton rocznie. Obecna wydajność to 275 tys. ton produkcji estrów metylowych rocznie, które są komponowane do oleju napędowego. Ponadto powstaje tutaj jednostka produkcji estrów z olejów posmażalniczych tzw. UCOME o mocy 30 tys. ton - poinformował płocki koncern.

Przypomniano również, że w Jedliczu budowana jest jednostka bioetanolu zaawansowanego o wydajności 25 tys. ton rocznie, do produkcji którego będzie wykorzystywana słoma.

Grupa Orlen prowadzi też testy dotyczące współuwodornienia olejów roślinnych na instalacjach HON (Hydrodsiarczania Oleju Napędowego - red.), w celu potwierdzenia możliwości i zakresu wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej w Płocku do produkcji biokomponentów.

Droższe niż tradycyjne paliwa

Zdaniem Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) biokomponenty produkowane z surowców spożywczych: bioetanol, estry metylowe mają istotny wpływ na ceny paliw.

POPiHN zaznaczyła, że firmy paliwowe w kraju, realizując obowiązek spełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) muszą dodawać do benzyn silnikowych ok. 5 proc. biokomponentu (według wartości opałowej w postaci alkoholu etanolowego), a do oleju napędowego ok. 7 proc. biokomponentów w postaci estrów metylowych.

- Obecne ceny biokomponentów paliwowych przekraczają znacznie ceny paliw produkowanych z ropy naftowej, a więc konieczność ich stosowania podnosi ceny ostateczne paliw. Co więcej, ceny biokomponentów rosną szybciej niż paliw, a to musi skutkować wzrostem ceny dla końcowego odbiorcy. Wojna w Ukrainie na pewno tej sytuacji nie poprawia, ciągnąc ceny surowców do produkcji biokomponentów w górę. Będzie się to musiało odbić na cenach producentów paliw i następnie na kierowcach - zwrócił uwagę dyrektor ds. analiz rynku paliw POPiHN Krzysztof Romaniuk.

Dodał, że obecnie trudno ocenić, jaki wpływ będzie miała wojna na ceny biokomponentów, gdyż dużo zależy od tego, jak długo będzie trwała, na ile ograniczone będą ukraińskie zbiory, a także na ile uda się jej przesłać nadwyżki surowców rolnych na zagraniczne rynki.

Dyrektor POPiHN pytany o to, czy biokomponenty pochodzenia rolniczego mogą być wsparciem dla rynku paliw w sytuacji embarga na ropę naftową i paliwa z Rosji, czy też wręcz przeciwnie, odpowiedział, że jedno i drugie stwierdzenie jest prawdziwe.

- Biopaliwa, czy też dodawanie biokomponentów do paliw naftowych może poprawić bilans zaopatrzenia rynku krajowego w kontekście ograniczenia dostaw paliw z Rosji. Jednocześnie, widmo możliwego zagrożenia dostaw produktów żywnościowych na rynki światowe - głównie z Ukrainy, będzie wpływało na podwyżki cen dodatków bio do paliw na rynkach światowych i tym samym paliw gotowych - stwierdził Krzysztof Romaniuk.