Będzie więcej diesla w polskich bazach paliw

PERN zmagazynuje aż o ćwierć miliona metrów sześciennych paliw więcej dzięki nowym zbiornikom na olej napędowy oddanym właśnie w czterech bazach: Rejowcu, Dębogórzu, Nowej Wsi Wielkiej i Boronowie.

Prawie 8 tys. m3 betonu i niemal 10 tys. ton stali – tyle materiałów pochłonęła budowa nowych zbiorników na olej napędowy, które PERN właśnie oddał do eksploatacji.

Nowe zbiorniki powstały w czterech lokalizacjach: Rejowcu, Dębogórzu, Nowej Wsi Wielkiej i Boronowie.

Dzięki inwestycji pojemności PERN na paliwa zwiększyły się aż o ćwierć miliona m3.

Nowe zbiorniki na olej napędowy zwiększą możliwości magazynowe czterech baz PERN-u. W Boronowie powstały dwa zbiorniki po 32 tys. m3, dzięki którym potencjał bazy wzrósł aż o 44 proc.

8 nowych zbiorników na diesla w czterech bazach PERN

W bazie w Rejowcu powstały trzy nowe zbiorniki po 32 tys. m3. Jednocześnie została tam zmodernizowana nawierzchnia torowa, dzięki czemu infrastruktura kolejowa jest teraz dostosowana do obsługi transportów kolejowych przy zwiększonym nacisku osi na szynę do 22,5 t/oś. Zmodernizowane zostały także wyspy nalewcze, zwiększyły się także możliwości dystrybucyjne oleju napędowego.

W Dębogórzu dwa nowe zbiorniki zostały wpięte w istniejące rurociągi technologiczne. Dlatego wyzwaniem było pogodzenie włączenia tras nowych rurociągów do budowanych zbiorników, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości operacyjnej bazy, a przede wszystkim terminowego rozładunku tankowców.

W Nowej Wsi Wielkiej PERN wybudował zbiornik o pojemności 32 tys. m3, wraz z rurociągiem, który umożliwił jednoczesne przejmowanie oleju napędowego z Płocka i wytłaczanie produktu do bazy w Rejowcu, co do tej pory było niemożliwe.

Inwestycje to kolejny, czwarty już etap rozwoju baz paliwowych PERN.

W tym roku w Nowej Wsi Wielkiej zrealizowano też szereg dodatkowych inwestycji takich jak: modernizacja pompowni przeciwpożarowej, wewnętrznych torowisk oraz wymiana zbiorników przeznaczonych do magazynowania biokomponentów i dodatków do paliw.

PERN zwiększył już zasoby magazynowe o ponad jedną trzecią

- To inwestycja przekraczająca 300 mln zł, którą realizowało prawie 100 podwykonawców. Konsekwentnie rozbudowujemy krytyczną infrastrukturę energetyczną, która zwiększa bezpieczeństwo energetyczne - mówiła podczas uroczystości oddania do użytku nowych zbiorników Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

- Zbiorniki, jak i cała baza w Dębogórzu są naszym oknem paliwowym na świat. W zeszłym roku przeładowaliśmy tutaj 2,3 mln ton paliw, w tym jest to już 2,8 mln ton i idziemy na rekord 3 mln ton. To pokazuje, jak potężna nastąpiła zmiana naszych możliwości - mówił podczas wydarzenia Mirosław Skowron, prezes PERN, podsumowując, że w sumie inwestycje w zmianę architektury dostaw paliw pochłonęły już 3 mld zł.

W projekcie budowy 8 nowych zbiorników w PERN uczestniczyło łącznie prawie 100 firm podwykonawczych realizujących zlecenia dla konsorcjów wiodących w poszczególnych lokalizacjach.

W sumie PERN realizując swój plan strategicznych inwestycji wybudował do tej pory aż 28 nowych zbiorników na produkty naftowe, zwiększając zasoby magazynowe o ponad jedną trzecią.