Benzyna Pb 95 staniała

Na początku wakacji benzyna Pb 95 potaniała o 10 gr i kosztuje średnio 7,82 zł. Niewykluczone, że obniżki cen tego paliwa są związane z obowiązującą od kilku dni promocją na stacjach Orlenu, która mogła zachęcić innych operatorów rynku do korekt cenników - ocenili analitycy e-petrol.pl

Z najnowszego badania sytuacji cenowej na stacjach paliw, przeprowadzonego przez portal e-petrol.pl, wynika, że popularna benzyna "95" w porównaniu do poprzedniego tygodnia potaniała o 10 gr i dziś za jej litr kierowcy płacą przeciętnie 7,82 zł.

"Niewykluczone, że obniżki cen tego paliwa są związane z obowiązującą od kilku dni promocją na stacjach Orlenu, która mogła zachęcić również innych operatorów rynku do wprowadzenia korekt do cenników. Istotnym czynnikiem mogą być również obserwowane ostatnio spadki cen benzyny w sprzedaży hurtowej. Alternatywny wobec benzyny autogaz również potaniał w związku ze niższymi cenami tego paliwa w dostawach do stacji. W tym przypadku jednak obniżka wynosi 3 gr i litr LPG kosztuje średnio 3,49 zł" - poinformowali w środę analitycy e-petrol.pl.

Dodali, że niezmiennie od poprzedniego tygodnia za litr oleju napędowego kierowcy płacą 7,89 zł.

Według e-petrol.pl na paliwowej mapie Polski wyróżniają się dziś województwa: łódzkie i świętokrzyskie, w których paliwa są najtańsze. W pierwszym z nich najmniej kosztują benzyna Pb95 i olej napędowy: 7,77 i 7,85 zł/l, a w drugim z ceną 3,38 zł/l najtańszy jest autogaz.

Najdrożej jest zaś na Podkarpaciu, gdzie za litr benzyny i diesla tankujący płacą 7,89 i 7,92 zł oraz na Dolnym Śląsku, na którym litr autogazu kosztuje 3,64 zł.