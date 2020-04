Benzyna po mniej niż 3,5 za litr powinna zagościć na stacjach na dłużej

Ceny ropy naftowej, na kontraktach terminowych na maj, na początku tygodnia spadły do nienotowanego w historii poziomu -40 dolarów! To fatalne wieści dla producentów ropy i krajów, których budżet uzależniony jest od przychodów ze sprzedaży „czarnego złota". Jednak to, co martwi jednych, może być dobrą wiadomością dla innych. Na pylonach polskich stacji paliw na dłużej powinna zagościć cena poniżej 3,5 zł za litr paliwa.

Niewątpliwie, można powiedzieć, że ceny ropy Brent szukają swojego dna - ocenia Zbigniew Łapiński, prezes Esppol Trade, członek zarządu, dyrektor ds. zaopatrzenia logistyki i klientów kluczowych firmy Anwim, operatora sieci stacji paliw Moya.

Najbliższe miesiące to będzie bardzo trudny czas dla producentów ropy i krajów, których budżet uzależniony jest od przychodów ze sprzedaży „czarnego złota".

Z drugiej strony czeka nas spadek cen hurtowych i detalicznych paliw płynnych.

Czeka nas burzliwy czas