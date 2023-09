Benzyna w Rosji jest najdroższa w historii

Cena giełdowa benzyny Premium-95 w europejskiej części Rosji po raz pierwszy przekroczyła poziom poziomu 76 tysięcy rubli za tonę. Zdaniem ekspertów wpływ na to ma wojna na Ukrainie.

Kreml spodziewał się, że ubiegłoroczna napaść Rosji na Ukrainę zakończy się w ciągu kilku dni. Jednak pełnoskalowa agresja trwa już ponad 1,5 roku.

Dla Rosjan oznacza to duże zapotrzebowanie na paliwa ze strony wojska. I właśnie to jest jeden z czynników powodujących wzrost cen do rekordowych poziomów.

Teoretycznie sytuację mogłoby załagodzić zwiększenie produkcji, tyle że nie jest to proste. Po pierwsze Moskwa po sankcjach została odcięta od nowoczesnych technologii rafineryjnych. Nie tylko uniemożliwia to zwiększenie produkcji, ale także powoduje problemy z remontami.

Co ważne, budowa nowych zdolności produkcyjnych także musiałaby potrwać. Efektem kłopotów są problemy na rynku paliw i środowy wzrost cen benzyny 95-oktanowej o 1,4 proc.

Jak wynika z danych Międzynarodowej Giełdy Towarowej w Petersburgu, w środę oprócz benzyny 95-oktanowej cenowy rekord ustanowiło także gorsze jakości paliwo, benzyna 92-oktanowa. Tona tego produktu podrożała do ponad 65 tys. rubli.

Rosyjscy analitycy uważają, że z powodu wojny i związanego z tym zapotrzebowania na paliwa ceny mogą dalej rosnąć.