Benzyna w USA nadal tanieje

Ceny benzyny w USA spadają od siedmiu tygodni z rzędu i zbliżają się do średniej ceny 4 USD za galon. Łagodzi to problem wynikający z rekordowo wysokich tam kosztów paliwa, co rzutuje na poziom inflacji.

Średni koszt zakupu benzyny bezołowiowej spadł we wtorek do 4,19 USD za galonu, 49. dzień z rzędu według OPIS, dostawcy danych energetycznych i analiz, informuje The Wall Street Journal. Był to spadek o 17 proc. w stosunku do poprzedniego maksimum - 5,02 USD za galon z 14 czerwca.

Globalny popyt na ropę zmalał w ostatnich tygodniach, ponieważ wzrost gospodarczy spowolnił na całym świecie, w tym w Chinach, twierdzą analitycy. Dane o popycie i badania konsumenckie sugerują, że również Amerykanie mniej jeżdżą. Ten globalny spadek popytu na ropę doprowadził do poprawy dostaw ropy, co spowodowało obniżkę jej ceny i cen hurtowych. To dlatego Amerykanie płacą mniej przy pompie niż na początku lata.

Czy taka tendencja utrzyma się nadal, zależy od kilku czynników, stwierdza WSJ. Potencjalne huragany wokół Zatoki Meksykańskiej mogą zmusić rafinerie do czasowego ograniczenia produkcji, a nieoczekiwane zakłócenia spowodowane konfliktem rosyjsko-ukraińskim mogą ponownie podnieść ceny gazu.

Zdaniem Patricka De Haana, szefa analizy ropy naftowej w GasBuddy, Stany Zjednoczone osiągnęły szczytowe ceny benzyny w czerwcu. Jego cena może spaść w ciągu następnego tygodnia lub dwóch poniżej 4 USD za galon, „jeśli nie wystąpią poważne zakłócenia w dostawach”.

„Jeśli nic nie pójdzie nie tak, możemy zobaczyć, że średnie ceny w kraju spadną zauważalnie poniżej 4 USD za galon w październiku, listopadzie i grudniu” - twierdzi De Haan.

Tom Kloza, globalny szef analizy energetycznej w OPIS uważa, że obecne ceny benzyny już uwzględniają spowolnienie wzrostu gospodarczego w USA. Zarazem mogą spaść jeszcze bardziej, jeśli USA doświadczą recesji na równi z kryzysem gospodarczym w latach 2007-09.

Do spadku cen paliw w USA, w ocenie ekspertów, przyczyniła się decyzja Joe Bidena o uwolnieniu ropy naftowej z rezerwy federalnej oraz jego wizyta w Arabii Saudyjskiej i nakładanie do zwiększenia jej wydobycia.

Jest też pozytywny wpływ drogiego paliwa w USA. Prawie dwie trzecie dorosłych Amerykanów od marca zmieniło swoje nawyki, wynika z ankiety AAA opublikowanej pod koniec lipca.

Spośród tych kierowców, którzy dokonali korekt, 88 proc. stwierdziło, że jeździ mniej, a 74 proc., że łączy sprawy, aby zaoszczędzić na paliwie.