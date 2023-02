Bez infrastruktury Polska nie będzie bezpieczna. Trwają wielkie inwestycje

Do nowych wyzwań dostosowujemy nasze plany inwestycyjne. Lista jest długa - mówi w rozmowie z WNP.PL prezes Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Paweł Stańczyk.

Dzięki nowym inwestycjom w infrastrukturę związaną z dostawą paliwa poprawi się, jak zapewnia prezes PERN, bezpieczeństwo kraju.

W tym roku zwiększy się liczba magazynów do przechowywania ropy naftowej i paliw. 8 nowych zbiorników w różnych lokalizacjach to łącznie 256 tysięcy metrów sześciennych dodatkowych zdolności przechowywania paliw.

PERN to strategiczną spółką zajmującą się logistykę naftową i zapewniająca dostępność paliw. Naftoport przeładował w ubiegłym roku prawie 30 milionów ton ropy.

Mając na uwadze strategiczne znaczenie magazynów do przechowywania ropy naftowej i paliw silnikowych, jakie inwestycje w ten sektor planuje PERN?

- Zupełnie nowa sytuacja geopolityczna pokazała, jak ważna jest dla bezpieczeństwa państwa infrastruktura związana z dostawami paliw oraz możliwości magazynowania ropy naftowej i produktów ropopochodnych. W oczywisty sposób dostosowujemy do tych nowych wyzwań nasze plany inwestycyjne. Lista jest długa.

Jeszcze w tym roku do użytku zostanie oddanych 8 nowych zbiorników na paliwa

Największe inwestycje w obszarze paliwowym to oddanie do użytku ośmiu zbiorników paliwowych w kilku lokalizacjach w kraju. Są to odpowiednio: Nowa Wieś Wielka, Rejowiec, Boronów, Dębogórze. To oznacza 256 tysięcy metrów sześciennych dodatkowych zdolności do przechowywania paliw. Na jesieni zostaną one udostępnione naszym klientom.

W wielu naszych bazach paliwowych realizujemy szereg mniejszych, ale niezwykle ważnych inwestycji w obszarze kolejnictwa. Dziś, w mojej ocenie, największym wyzwaniem, jakie nas czeka, jest tak zwane wyprowadzenie paliwa na rynek. Nawet nie odbiór w bazach paliwowych w portach, tylko przygotowanie załadunku kolejowego. To jest klucz do podjęcia wyzwań, jakie stoją przed rynkiem paliwowym. Chcemy to usprawnić, przyspieszyć, stąd szereg inwestycji, które będziemy realizowali w najbliższym czasie.

Kluczem do realizacji szybkich dostaw paliwa do klientów jest modernizacja w bazach zaplecza kolejowego

W skrócie rzecz ujmując - dotyczy to na przykład budowy dodatkowych torów w bazach, tak żeby przewoźnik, który przyjeżdża i zostawia skład do opróżnienia, nie blokował torów w sytuacji, gdy opóźnia się odbiór wagonów. Udrożnienie wszystkich możliwych dostępnych kanałów jest dla nas bardzo ważnym wyzwaniem.

Planujemy też wybudowanie trzech największych zbiorników paliwowych. Do tej pory największe zbiorniki miały po 30 tysięcy metrów sześciennych. Te trzy, które zaczniemy budować w tym roku, będą 50-tysięczne.

Ta inwestycja jest skorelowana z inwestycją Portu w Gdyni, gdzie przez najbliższe dwa, trzy lata będzie pogłębiane wejście do portu. Chodzi bowiem o możliwość wpływania większych tankowców. Chcemy być przygotowani na to, żeby te nowe tankowce, dostarczające większe ilości ropy naftowej, mogły być rozładowane, z wykorzystaniem ropociągu, do nowych zbiorników.

Kolejne inwestycje, o których trzeba wspomnieć, planowane są w Naftoporcie. Tam chcemy zrealizować dodatkowe stanowisko do rozładunku transportów ropy. Naftoport dzisiaj przeładowuje rocznie prawie 30 milionów ton, tyle było w minionym roku. Natomiast teoretyczne zdolności mamy do 36 milionów ton, ale przy założeniu, że nie ma postojów, przestojów, nieprzewidzianych sytuacji czy awarii.

Jeśli chodzi zaś o paliwa, to Naftoport dzisiaj przeładowuje około 1,5 miliona ton, a zdolności są do 4 milionów ton. Czyli jeśli uruchomimy następne stanowisko do rozładunku, tym samym powiększymy nasze możliwości w tym zakresie. To paliwo bezpośrednio rurociągiem jest tłoczone do Rafinerii Gdańskiej i jest w stu procentach dla niej przeznaczone.

Od dłuższego czasu mówi się o budowie drugiej nitki przesyłowej z Gdańska do Płocka w ramach Rurociągu Pomorskiego. Wcześniej tę inwestycję odkładano, a jak teraz to się przedstawia?

- Dziś mogę powiedzieć jedynie o tym, co jest wpisane do przyjętej strategii bezpieczeństwa państwa. Jeśli chodzi o rurociągi, to wpisana jest druga nitka rurociągu do transportu ropy naftowej. Pracujemy nad tym, od strony dokumentacyjnej jesteśmy już właściwie na finiszu. Jest to gigantyczna inwestycja, idąca w miliardy złotych, i jak każda inwestycja logistyczna musi być przygotowana pod konkretnego odbiorcę.

PERN jest gotowy do budowy nowej nitki Rurociągu Pomorskiego, ale czeka na decyzję Orlenu

Dlatego teraz ruch jest po drugiej stronie, czyli po stronie klientów. Pod inwestycje logistyczne zawsze są czynione zabezpieczenia w postaci podpisanych umów. Tak się stało w przypadku oddanego właśnie do użytku rurociągu paliwowego z naszej bazy w Boronowie do Rafinerii Trzebinia. W przypadku drugiej nitki z Gdańska do Płocka jesteśmy przygotowani, ale to Orlen musi wyrazić zainteresowanie.