Bezpieczeństwo procesowe w praktyce

Temat bezpieczeństwa przewija się przez wszystkie gałęzie gospodarki. Możemy jednak wskazać te najistotniejsze z punktu widzenia ciągłości świadczenia usług kluczowych - mówi Mateusz Mościński, dyrektor ds. rozwoju usług dla przemysłu, TÜV NORD Polska. - Bezpieczeństwo procesowe firma może i powinna zaplanować oraz realizować samodzielnie. Z reguły to robi. Jednak, biorąc pod uwagę analizę ryzyka i minimalizację zjawisk niepożądanych, coraz częściej przedsiębiorstwa korzystają z opinii niezależnej jednostki inspekcyjnej.

Uwaga na cyberzagrożenia

- Przepisy prawne narzucają na producentów rozwiązania w zakresie BHP. Zazwyczaj to ludzie są najsłabiej zabezpieczonym ogniwem, niemającym świadomości uczestnictwa w bezpieczeństwie procesowym jako całości. Dlatego uczestnictwo niezależnej strony, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zespołu realizacyjnego mają tutaj ogromne znaczenie - dodaje.Zdarzają się sytuacje, w których inspektorzy TÜV NORD współpracujący z klientem, pracowali wcześniej w danym zakładzie. To pokazuje z jednej strony jak mała jest mimo wszystko branża, a z drugiej strony prezentuje doświadczenie inspektorów z różnych stron procesu. Dzięki temu mają umiejętność dostrzeżenia wielu aspektów sytuacji. Dodatkowo znajomość środowiska pomaga szybciej dotrzeć do newralgicznych miejsc, bez straty czasu na rozpoznanie sytuacji. Odpowiedzialność zaś nakazuje zadbać o obiektywizm i niezależność kontroli.Czytaj także: Ryzyka implementacji rozwiązań 4.0. Przemysł potrzebuje niezależnej weryfikacji Warto w tym kontekście i w dzisiejszych czasach zwrócić uwagę na ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która wskazuje obszary gospodarki szczególnego znaczenia i podkreśla rolę bezpieczeństwa. Kładzie nacisk na wybrany aspekt związany z wykorzystaniem IT i nakłada na operatorów usług kluczowych obowiązek ich zabezpieczenia. To również bardzo istotny, stosunkowo nowy i szybko zmieniający się obszar.Sektor TIC (Testing Inspection and Certification) ma już bezpośrednią odpowiedź na cyberataki.- Standardowa analiza HAZOP polega na sprawdzeniu zabezpieczeń fizycznych, a analiza S-HAZOP patrzy szerzej w Industry 4.0 i bezpieczeństwo cybernetyczne - informuje Mateusz Mościński, dyrektor ds. rozwoju usług dla przemysłu, TÜV NORD Polska, zaznaczając, że każda analiza to nie tylko praca z dokumentami, ale także ludźmi: od top managementu do pracowników operacyjnych.Cyberataki na poszczególne systemy mogą mieć różne kategorie konsekwencji. Dlatego nie zawsze konieczne jest, aby wszystkie systemy były zabezpieczone w taki sam sposób. Poszczególne komponenty wchodzące w skład systemów OT (Operational Technology) powinny być przygotowane tak, aby bezpieczeństwo ich pracy było na poziomie akceptowalnym.Wpływ cyberataków na poszczególne komponenty może mieć różne skutki oraz prawdopodobieństwa zależne od rodzaju urządzenia oraz poziomu zaimplementowanych zabezpieczeń. Rekomendacje analizy S-HAZOP dotyczące zabezpieczeń poszczególnych komponentów są powiązane bezpośrednio z ryzykiem, a plany zabezpieczeń opracowane indywidualnie dla poszczególnych komponentów i ukierunkowane na redukcję ryzyka. Narzędzie pozwala również zdefiniować działania naprawcze, które należy wykonać w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa.Czytaj więcej: Informacja to dziś dla firm skarb, który warto chronić Rozwój technologiczny i zmiany w środowiskach biznesowych przynoszą wiele udogodnień i ułatwień. Trzeba jednak mieć świadomość, że wraz z nimi otrzymujemy pakiet zupełnie nowych zagrożeń, z którymi będziemy musieli sobie poradzić.* * *TUV NORD jest globalną jednostką działającą w obszarze TIC (Testing, Inspection, Certification)