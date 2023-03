Białoruś zatrzymuje pracę dużej rafinerii, bo topi się w paliwach

Jak poinformowały białoruskie media, całkowicie wstrzymuje pracę rafineria w Mozyrzu. Oficjalnym powodem jest remont zakładu, nieoficjalnym problemy ze sprzedażą pochodzących z niego produktów.

- Zakład przygotowuje się do poważnego remontu, podczas którego zatrzymane zostaną prawie wszystkie instalacje produkcyjne. Na razie przedsiębiorstwo kontynuuje pracę w normalnym trybie technologicznym, przerabiając planowane ilości surowców węglowodorowych - brzmi oficjalny komunikat rafinerii w Mozyrzu.

Należy jednak zaznaczyć, że obie białoruskie rafinerie – drugą jest zakład w Nowopołocku – już od stycznia drastycznie zmniejszyły przerób ropy. Jest to efekt embarga nałożonego przez kraje zachodnie na Rosję, a dotyczącego eksportu produktów ropopochodnych. Sankcje są reakcją na agresję Rosji na Ukrainę.

Ograniczenie możliwości eksportu rosyjskich paliw spowodowało nadpodaż benzyn i diesla na rosyjskim rynku. Co prawda Rosja wykorzystuje pośredników, ale nadal ma problem z paliwami.

Odbiło się to także na Białorusi. Nie dość że nie może ona eksportować na Zachód swoich paliw, to dodatkowo niechętnie są one wpuszczane na rosyjski rynek. Efektem tego jest problem z zagospodarowaniem benzyn i oleju napędowego oraz wielu innych produktów ropopochodnych.

Problem z zagospodarowaniem paliw może według ekspertów może narastać.

Udziałowcami Rafinerii Mozyrz są rząd Białorusi (42,76 proc. akcji), NGK Slavneft (42,58 proc.), Moscow Oil Refinery Plus (12,25 proc.) oraz osoby fizyczne (2,41 proc.).

Zdolności przerobowe rafinerii wynoszą 12 mln ton ropy naftowej rocznie.