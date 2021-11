Białoruś zmniejsza dostawy ropy do Polski. Nieplanowany remont

W związku z nieplanowanymi pracami remontowymi na odcinku rurociągu Unecha-Mozyr na Białorusi do czwartku (18 listopada) rano tłoczenie ropy naftowej do Polski i Niemiec będzie odbywało się w nieznacznie zmniejszonym reżimie - poinformował 17 listopada PERN, powołując się na rosyjski Transnieft.

"PERN został poinformowany przez Transnieft, że w związku z nieplanowanymi pracami remontowymi na odcinku Unecha-Mozyr po stronie białoruskiej, do jutra do godz. 10. tłoczenie ropy naftowej do Polski i Niemiec będzie odbywało się w nieznacznie zmniejszonym reżimie tłoczeń" - przekazała w środowym komunikacie spółka.

PERN podkreślił, że "miesięczny wolumen surowca ma być zrealizowany zgodnie z założeniami". Spółka zapewniła jednocześnie, iż "polski system naftowy jest w pełni zabezpieczony i działa w sposób ciągły".



W związku z pojawiającymi się pytaniami w kontekście dostaw ropy naftowej do Polski, załączamy krótką informację.

W dostawach był już kryzys

Przypomnijmy, że wiosną 2019 roku doszło już do poważnego kryzysu w dostawach ropy transportowanej przez terytorium Białorusi. W kwietniu tamtego poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa.



PERN, polski operator rurociągu Przyjaźń, aby ochronić krajowy system przesyłowy i instalacje rafineryjne, wstrzymał odbiór dostaw zanieczyszczonej rosyjskiej ropy dostarczanej dla klientów polskiej firmy z białoruskiego systemu przesyłowego do bazy w Adamowie.



PERN, na wniosek rafinerii odbierających surowiec, wznowił tłoczenie 9 czerwca 2019 r., a miesiąc później - od początku lipca - dostawy ropy naftowej do Polski rurociągiem "Przyjaźń" odbywały się już trzema nitkami magistrali. Po całym kryzysie rosyjski dostawca musiał płacić odszkodowania polskim odbiorcom.



W ostatnim czasie prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka sugerował, że w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy i nowymi sankcjami Unii Europejskiej, Białoruś może wstrzymać dostawy rosyjskiego gazu na Zachód. O ropie naftowej w tym kontekście dotychczas strona białoruska nie wspominała.