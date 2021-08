Blisko 340 mln zł na megainwestycje w PERN. Program nie zwalnia

Nakłady inwestycyjne PERN w latach 2016-20 wyniosły ponad 1,5 mld zł. Zdecydowana większość tych środków obejmowała priorytetowe projekty, w tym w ramach realizowanego tam Programu Megainwestycji. Według spółki, nakłady związane z Programem Megainwestycji wyniosą w tym roku blisko 340 mln zł.

Spółka wskazała, że konieczne przesunięcia niektórych zadań nie objęły tam nakładów inwestycyjnych na strategiczne projekty, które wyniosły w ubiegłym roku ponad 720 mln zł.

"Nakłady inwestycyjne na ten rok, związane z Programem Megainwestycji, wyniosą blisko 340 mln zł" - przekazał PERN. Spółka zaznaczyła, iż priorytetem jest każda inwestycja, której oczekują jej klienci.

"Dlatego tak dużą wagę przykładamy do terminowej realizacji naszych projektów, bo one pozwalają naszym klientom na rozwój i sprawne prowadzenie biznesu" - podkreślono w informacji.

PERN, odpowiadając na pytania, dotyczące m.in. realizowanych tam kluczowych przedsięwzięć, poinformował, że w przypadku tegorocznych wydatków w ramach Programu Megainwestycji chodzi m.in. o dokończenie prac związanych z budową zbiornika na ropę naftową w Terminalu Naftowym w Gdańsku, dalszą rozbudowę pojemności magazynowych na paliwa, a także o projekty obejmujące inwestycje liniowe, rurociągowe.



Program Megainwestycji- to już udało się zrobić

Jak przypomniał PERN, jego nakłady inwestycyjne w latach 2016-20 wyniosły ponad 1,5 mld zł, przy czym "zdecydowana większość tych środków dotyczy właśnie kluczowych i strategicznych projektów". Spółka zapewniła, iż "skutecznie realizuje swój Program Megainwestycji, oddając kolejne projekty do eksploatacji, mimo epidemii koronawirusa".



"Podejmowane przez nas działania odpowiadają na potrzeby rynku, ale także stanowią niezbędny element wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie ropy naftowej i paliw" - oświadczył PERN.

Spółka wspomniała, że w ramach Programu Megainwestycji ukończyła w tym roku drugi etap rozbudowy pojemności magazynowych swych baz paliw i w sumie w ciągu czterech lat oddała aż 13 nowych zbiorników na paliwa o pojemności 350 tys. metrów sześc.



"Oznacza to wzrost pojemności na paliwa o 17 proc. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko tzw. bazy obrotowe PERN, wzrost wynosi 20 proc." - przekazano w informacji. Podkreślono zarazem, że jesienią ubiegłego roku do eksploatacji trafiło także blisko 550 tys. metrów sześc. nowych pojemności na ropę naftową, co oznacza wzrost o 13 proc.



Inwestycje w trakcie

"Przed spółką jest realizacja rozpoczętego już trzeciego etapu rozbudowy pojemności na paliwa i oddanie ostatniego zbiornika na ropę o pojemności 45 tys. metrów sześc. w Terminalu Naftowym w Gdańsku oraz dwie inwestycje liniowe" - oznajmił PERN.



Jak podał, w przypadku Terminalu Naftowego w Gdańsku przeprowadzono już z pozytywnym wynikiem odbiór techniczny oraz rozruch "na sucho" ostatniego zbiornika drugiego etapu rozbudowy tego obiektu - trwa obecnie proces uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. "Planujemy, że trafi on do eksploatacji w trzecim kwartale tego roku" - zapowiedziała spółka.

PERN przypomniał też, że rozpoczął już budowę rurociągu paliwowego z bazy w Boronowie do terminala paliw w Trzebini.