Bloomberg: Unia Europejska zaproponuje, by do końca 2022 roku wprowadzić całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy

Unia Europejska zaproponuje, by do końca 2022 roku wprowadzić całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej; do tego czasu wdrażane byłyby stopniowe ograniczenia - podała w sobotę agencja informacyjna Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła unijne.

UE będzie również naciskać na odcięcie większej liczby banków z Rosji i Białorusi od międzynarodowego systemu płatności SWIFT, w tym Sbierbanku - ustalił Bloomberg.

Oficjalne decyzje dotyczące szóstego już pakietu sankcji od czasu inwazji Rosji na Ukrainę mogą zostać podjęte w nadchodzącym tygodniu.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz