Braki paliw, panika i kolejki na stacjach. Węgry w kryzysowej sytuacji

Na wniosek koncernu naftowo-gazowego MOL rząd Węgier zdecydował o zniesieniu obowiązującego od listopada 2021 roku limitu cen na paliwo.

Stało się to, czego się obawialiśmy: unijne sankcje naftowe, które weszły w życie w poniedziałek, spowodowały zakłócenia w dostawach paliw na Węgrzech, które są odczuwalne dla wszystkich - powiedział szef kancelarii premiera Gergely Gulyas.

Szef MOL poinformował na konferencji o dużych problemach dotyczących dostaw, określając sytuację jako krytyczną, przypominającą lata 70. i 80.

Moce MOL nie są w stanie zaspokoić popytu na węgierskim rynku, około 30 proc. paliw musi być importowane - powiedział Gyorgy Bacsa, członek zarządu węgierskiego koncernu naftowo-gazowego MOL

Ekspresowe zniesienie limitów cen paliw na węgierskich stacjach

O zniesieniu limitów cenowych poinformowali w nocy z wtorku na środę, na wspólnej konferencji prasowej, prezes MOL Zsolt Hernadi oraz szef kancelarii premiera Gergely Gulyas.

"Stało się to, czego się obawialiśmy: unijne sankcje naftowe, które weszły w życie w poniedziałek, spowodowały zakłócenia w dostawach paliw na Węgrzech, które są odczuwalne dla wszystkich" - powiedział Gulyas. "Rząd utrzymywał limit cen tak długo, jak mógł" - dodał stwierdzając, że "wszystkie limity cenowe mają sens, o ile nie prowadzą do niedoborów produktów".

Decyzja o zniesieniu limitu została ogłoszona od razu w węgierskim dzienniku urzędowym i weszła w życie we wtorek o godzinie 23.

Szef MOL poinformował na konferencji o dużych problemach dotyczących dostaw, określając sytuację jako krytyczną, przypominającą lata 70. i 80. "Import musi zostać przywrócony, a zapasy uzupełnione. Nie stanie się to z dnia na dzień. Trzeba odbudować zaufanie, muszą wrócić importerzy, to może potrwać miesiąc lub dwa" - dodał szef MOL.

Hernadi powiedział również, że unormowanie sytuacji w zakresie dostaw zajmie miesiąc albo półtora, ale po tym okresie sytuacja się ustabilizuje.

Ceny orientacyjne na stacjach MOL mają po zniesieniu limitu wynieść 641 forintów (ok. 7,30 zł) za litr dla benzyny i 699 (ok. 7,90 zł) forintów za litr dla oleju napędowego. Zniesienie limitu cen na paliwo będzie oznaczało wyższą inflację - przyznał Gulyas.

Według rządu Orbana winne kryzysu są sankcje, a nie sztuczne regulowanie cen paliw

O problemy rząd Orbana oskarża głównie Unię Europejską i sankcje nałożone na rosyjski rynek naftowy. Sam Viktor Orban podpisał rozporządzenie uwalniające ceny paliw, ale nie zdecydował się na skomentowanie bieżącej sytuacji.

Sytuacje na Węgrzech skomentował natomiast prezes Orlen Daniel Obajtek, który stwierdził na Twitterze, że kryzys paliwowy na Węgrzech jest wywołany ingerencją państwa w zasady wolnego rynku.

Dominik Hejj, politolog i publicysta zajmujący się Węgrami, ostrzega, że to może być dopiero początek problemów rządu Orbana, bo wraz z brakiem paliw może dojść do zakłóceń w dostawach podstawowych produktów.

Węgierski rząd utrzymywał sztuczne ceny paliw od ponad roku, celem było między innymi obniżenie inflacji. Doprowadziło to do wycofania się z rynku firm zagranicznych, importujących paliwa z zagranicy, ponieważ nie było to już opłacalne, ale popyt na paliwa nadal nie spadał. Szacuje się, że import paliw spadł aż o 30 procent.

Z niskich cen korzystali nie tylko Węgrzy, ale i obcokrajowcy, jak Austriacy, którzy specjalnie przyjeżdżali na Węgry tankować. Potem zmieniono przepisy, aby z niskich cen mogli korzystać tylko Węgrzy, ale popyt nadal był wysoki. Wiele firm zapewne kupowało paliwo na zapas, żeby zabezpieczyć się w razie wzrostu cen.

Powrót importowanego paliwa może zażegnać kryzys na węgierskim rynku

Szalę goryczy przelały jednak problemy węgierskich rafinerii. W październiku tego roku stanęła rafineria w Szazhalombatta, w związku z planowanym remontem, a jednocześnie w wyniku toczących się działań wojennych doszło do uszkodzenia ropociągu Przyjaźń, co doprowadziło do ograniczenia przesyłu paliwa na Węgry. W efekcie przy dużym popycie paliwa na stacjach MOL po prostu zaczęło brakować. MOL poinformował, że przywrócił rafinerię do użytku, ale minie kilka tygodni zanim będzie ona mogła pracować na poziomie pełnej wydajności.

Decyzja węgierskiego rządu z wtorkowej nocy już doprowadziła do wzrostu cen paliw w detalu o około 40 procent. Jest więc szansa, że na węgierski rynek powrócą importerzy, co pozwoli ustabilizować dostawy i zażegnać kryzys.

MOL: sytuacja na rynku paliw jest krytyczna - 30 proc. paliw z importu

Od kilku dni węgierskie media piszą o nasilającej się panice, a na portalach społecznościowych publikowane są zdjęcia i relacje z licznych stacji benzynowych, gdzie kierowcy ustawiają się w długich kolejkach w nadziei na zatankowanie pojazdu.

Moce MOL nie są w stanie zaspokoić popytu na węgierskim rynku, około 30 proc. paliw musi być importowane - powiedział we wtorek na antenie Radia Kossuth Gyorgy Bacsa, członek zarządu węgierskiego koncernu naftowo-gazowego MOL. "Popyt na benzynę w minionym tygodniu był dwukrotnie wyższy niż w ubiegłym roku, zaś na olej napędowy - półtora razy większy. Około 70 naszych stacji, jedna czwarta całej sieci, jest całkowicie suchych" - dodał.

We wtorek poinformowano również o wznowieniu prac rafinerii Danube w Szazhalombatta na południe od Budapesztu po zakończeniu prac konserwacyjnych. Jednak osiągnięcie pełnej wydajności rafinerii ma zająć kilka tygodni. Jak podkreślił w wywiadzie Bacsa, problemy z dostawami nie "zostaną rozwiązane z dnia na dzień".

Według niego partnerzy detaliczni i hurtowi "muszą pomóc w rozwiązywaniu problemu niedoborów". Od wtorkowego popołudnia do północy w niedzielę partnerzy hurtowi MOL będą mogli składać nowe zamówienia tylko wtedy, gdy będą w stanie zorganizować dostawę - napisał koncern do swoich partnerów w liście cytowanym przez węgierskie media.

MOL próbował importować więcej produktów ze swojej rafinerii na Słowacji, ale "osiągnął granice swoich możliwości logistycznych" - napisał w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera Bacsa.