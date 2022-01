Branża nafty i paliw ma przed sobą dwa poważne wyzwania

Dalsza walka ze skutkami pandemii i ustabilizowanie cen surowców będą w tym roku największymi wyzwaniami dla rynku paliwowego. Wskazują na nie prezesi największych firm z branży: Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, Zofia Paryła, prezes Grupy Lotos, Piotr Dziwok, prezes zarządu Shell Polska i Adam Sikorski, prezes Unimotu. Przed biznesem paliwowo-naftowym czas dużej niepewności, potęgowanej zmianami, jakie niesie ze sobą transformacja energetyczna.

Transformacja energetyczna największym wyzwaniem branży paliwowej

Jego zdaniem niepewność będzie towarzyszyć firmom paliwowo-naftowym również w dłuższej perspektywie, na co wskazuje wiele czynników makroekonomicznych, a także politycznych. Wpływ na to będzie miała również sytuacja pandemiczna i pojawiające się nowe mutacje koronawirusa, co nie sprzyja poczuciu stabilizacji na rynkach.- Największym wyzwaniem w nadchodzącym roku będzie zapewnienie płynności, czyli zagwarantowanie odpowiednich środków finansowych przy utrzymujących się wysokich cenach. Dzięki komunikatom giełdowym dowiadujemy się, że nawet bardzo duże firmy działające na tym rynku muszą posiłkować się dodatkowymi, zewnętrznymi środkami finansowymi. To potwierdza, że z tym wyzwaniem mierzą się wszyscy. Jako Grupa Unimot staramy się jak najlepiej dostosowywać do zachodzących zmian rynkowych i wierzymy, że uda się nam efektywnie zarządzić wszystkimi zidentyfikowanymi ryzykami - podsumowuje Adam Sikorski.Również dla Zofii Paryły, prezes Grupy Lotos, czynnikiem determinującym sytuację w branży będzie wciąż koronawirus.- Trudno dziś stwierdzić, jak na poszczególne elementy pandemii będzie reagował rynek, jednak ten czynnik zdecydowanie będzie miał istotne znaczenie również w tym roku - mówi prezes Lotosu, wskazując na inne ważne czynniki.- Jak pokazały ostatnie dwa lata, największy wpływ na rynek ropy ma pandemia, którą cechuje nieprzewidywalność. Warto jednak podkreślić, że 2022 r. może być kluczowy dla ostatecznego kształtu aktów legislacyjnych wchodzących w skład pakietu „Fit for 55". Otoczenie regulacyjne w dużej mierze zdecyduje o dalszych perspektywach dla biznesu paliwowego w Europie. Można się spodziewać także intensywnych prac nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy RED II, która przewiduje m.in. wzrost obowiązkowego udziału energii odnawialnej w transporcie do 14 proc., co będzie stanowiło dla firm paliwowych duże wyzwanie. Trend proekologiczny to proces ewolucyjny - ocenia Zofia Paryła.Jej zdaniem największym wyzwaniem dla biznesu pozostanie elastyczne zarządzanie na niestabilnym rynku, zarówno po stronie surowcowej, jak i produktowej.Prezes zarządu Shell Polska także wskazuje na transformację energetyczną jako najważniejszą - obok pandemii - kwestię dla branży w tym roku.- To jeden z istotnych punktów w naszej agendzie. Planujemy w przyszłym roku rozwinąć sieć własnych ładowarek elektrycznych i kontynuować rozbudowę stacji LNG. Jeśli chodzi o wydarzenia istotne dla branży, to w przyszłym roku szczególnie będziemy wyczekiwać zapowiadanej aktualizacji PEP2040 oraz konsultacji "Fit for 55", które zdefiniują przyszłość całej polskiej gospodarki. Jako Shell popieramy dążenie UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale sądzimy, że potrzebne są wspólne działania sektorowe – rządów, biznesów i społeczeństwa - dodaje Piotr Dziwok.Daniel Obajtek podkreśla, że budowanie gospodarki niskoemisyjnej w ciągu najbliższych lat zdefiniuje na nowo tożsamość branży paliwowo-energetycznej.- Kluczowym obszarem rozwoju Grupy Orlen w tej dekadzie będzie właśnie energetyka, oparta głównie na odnawialnych źródłach energii i wspierana mocami gazowymi. PKN Orlen jest w trakcie transformacji energetycznej, ale prowadzimy ją na zasadzie ewolucji, a nie rewolucji. Podążamy własną drogą, czego przykładem jest choćby zaangażowanie w projekt mikro i małych modułowych reaktorów jądrowych. To innowacyjna technologia, która realnie i w wyznaczonym czasie może zmienić polską energetykę oraz stać się kluczowym instrumentem budowania zarówno zielonej przyszłości, jak i bezpieczeństwa energetycznego - mówi prezes Orlenu.Z perspektywy Grupy Lotos w tym roku najważniejsza wydaje się finalizacja procesu połączenia z PKN Orlen.- Proces będzie miał kolosalne znaczenie dla całej polskiej gospodarki i dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jeżeli chodzi o wyzwania inwestycyjne, to w 2022 r. spółka przystąpi do budowy hydrokrakingowego bloku olejowego. Realizacja tej inwestycji to dla rafinerii Lotosu kolejny stopień do unowocześniania zakładu i podniesienia jego konkurencyjności, również w skali międzynarodowej - wskazuje Zofia Paryła.