Brazylijski gigant naftowy miał kiepski kwartał

Petrobras, mimo bardzo słabego kwartału, podnosi prognozy dotyczące produkcji ropy i gazu.

Brazylijski państwowy gigant odnotował w III kwartale 2023 r. spadek zysku o 41,5 proc. do 27,2 mld reali (5,5 mld dol.). EBITDA (zysk operacyjny, wypracowany przez firmę przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) spadł w tym okresie o 27,6 proc. do 66,19 mld reali (13,41 mld dol.).

Zawirowania na rynku ropy i spadek cen gatunku Brent uderzyły w stronę przychodową biznesu firmy. Przychody ze sprzedaży Petrobrasu wyniosły w III kwartale 124,83 mld reali, co oznacza spadek o 26,6 proc. rok do roku.

Słabe wyniki trzeciego kwartału z pewnością wpłynęły na korektę nakładów inwestycyjnych. Petrobras poinformował przy okazji publikacji wyników, że obniża swoje szacunki dotyczące CAPEX do 13 mld dol., z 16 mld dol. zakładanych do tej pory. Firma tłumaczy taką decyzję problemami z dostępnością podwykonawców i części w "kontekście inflacji po pandemii".

Mimo to, największy producent ropy naftowej w Ameryce Łacińskiej podnosi prognozy dotyczące produkcji ropy i gazu na ten rok do 2,8 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boed) z planowanych wcześniej 2,6 mln boed. Przyczynić do tego mają nowe odwierty, które będę uruchamiane w czwartym kwartale oraz projekty rozbudowy funkcjonujących platform.

Petrobras podtrzymał także wolę wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,344365 reali na akcję, co daje łącznie 17,5 mld reali dywidendy.