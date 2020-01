Brytyjski gigant rozwija działalność nad Wisłą i ma apetyt na więcej

Koncern BP uruchomił w Polsce 35 stacji paliw w 2019 roku, powiększając sieć do prawie 580 obiektów. Polska stała się jednocześnie dla BP trzecim największym rynkiem w Europie. - Branża paliwowa mierzy się w tym momencie z globalnymi wyzwaniami. Wynikają one z transformacji energetycznej i konieczności zmierzania do niskoemisyjnego rodzaju działalności - wskazuje prezes BP w Polsce Bogdan Kucharski.

BP jest drugim największym, po PKN Orlen, operatorem stacji paliw w Polsce.

Obecna na polskim rynku od 1991 rok firma zatrudnia 5 tysięcy pracowników.

Stacje brytyjskiego koncernu w Polsce obsługują już ponad 3 miliony klientów.