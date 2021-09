Brytyjski rząd: kryzys paliwowy pod kontrolą. Media: nadal są problemy

Kryzys paliwowy w Wielkiej Brytanii jest już pod kontrolą i na stacje benzynowe dostarczane jest więcej paliwa niż kierowcy kupują - zapewniał w czwartek wiceminister finansów Simon Clarke. Ale według relacji mediów, nie wszędzie problemy zostały rozwiązane.

"Ten kryzys jest teraz absolutnie czymś, co jest z powrotem pod kontrolą. Więcej paliwa jest teraz dostarczane na stacje benzynowe niż sprzedawane, jesteśmy przekonani, że rynek może to rozwiązać" - mówił Clarke w stacji Sky News.

Poinformował, że w miniony weekend paliwa brakowało na 60 proc. stacji benzynowych, ale w środę ten odsetek spadł do 27 proc. i sytuacja "będzie się nadal poprawiać". Potwierdził, że 150 wojskowych kierowców nadal pozostaje w gotowości, aby w razie potrzeby prowadzić cysterny - bo to brak kierowców jest źródłem problemu - ale do tej pory nie zostali oni użyci.

Powiedział też, że rząd pracuje nad usunięciem zatorów, które powstały w czasie pandemii Covid-19 w systemie egzaminowania na prawo jazdy uprawniające do kierowania ciężarówkami, a także, że zachęca tych kierowców, którzy odeszli z zawodu, do powrotu do pracy.

"Najważniejszą wiadomością jest to, że odporność łańcucha dostaw paliwa poprawia się. Jeśli ludzie będą po prostu robić normalne zakupy, sytuacja sama się skoryguje" - zapewnił Clarke.

Jednak jak informują w czwartek brytyjskie media, sytuacja nie wszędzie chce się sama skorygować i z wielu miejsc w kraju wciąż napływają doniesienia o problemach z zaopatrzeniem w paliwo.

Szef stowarzyszenia właścicieli stacji benzynowych PRA Gordon Balmer powiedział, że faktycznie sytuacja z zaopatrzeniem poprawia się, ale niepokojące są doniesienia o rosnącej liczbie przypadków słownej lub fizycznej agresji wobec pracowników stacji ze strony sfrustrowanych kierowców.

Krajowy Związek Farmerów (NFU) ostrzegł w czwartek, że braki w zaopatrzeniu mogą prowadzić do prób kradzieży paliwa na prowincji. O tym, że kradzieże coraz częściej się zdarzają świadczy też opisywana w czwartek w mediach historia z Portsmouth na południu Anglii, gdzie złodzieje w miniony weekend w nocy podjechali dwoma ciężarówkami do stojącej na parkingu cysterny i wypompowali z niej 30 tys. litrów paliwa o wartości 45 tys. funtów.

Z zaopatrzeniem w paliwo mają problemy nawet najlepiej zarabiający. Jak podała stacja Sky News, w środę po południu w kolejce na stacji benzynowej w miejscowości Wilmslow zauważony został Bentley należący do piłkarza Manchesteru United Cristiano Ronaldo, choć po benzynę nie pojechał osobiście Portugalczyk, lecz jego kierowca. Po sześciu godzinach i 40 minutach oczekiwania odjechał nie kupiwszy paliwa.