Budowa z Orlenu multienergetycznego koncernu ma więcej plusów niż minusów

Budowa multienergetycznego koncernu ma głęboki sens, ponieważ zwiększa potencjał spółki do rozwoju nisko- i zeroemisyjnych technologii - uważa wiceprezes Instytutu Staszica dr Piotr Balcerowski.

W poniedziałek Orlen znalazł się w ogniu krytyki. Poseł Tadeusz Aziewicz podał pod wątpliwość sens budowania multienergetycznego koncernu.

Podobne rozwiązania dotyczące multienergetycznych struktur paliwo-energetycznych są znane w świecie - komentuje wiceprezes Instytutu Staszica dr Piotr Balcerowski.

- Zbudowaliśmy koncern, który może stabilizować ceny (...) Koncern prowadzi odpowiedzialną politykę dla dobra Polaków - powiedział Daniel Obajtek.

Przypomnijmy, na zorganizowanej w Gdańsku konferencji prasowej poseł Koalicji Obywatelskiej Tadeusz Aziewicz twierdził, że ostatnie doświadczenia w kwestii zachowania Orlenu pokazują, że można rozmawiać w Polsce o sytuacji, w której ceny paliw ustala monopolista nie licząc się z konkurencyjnymi rynkami.

-Mam wrażenie, że państwo bezkrytycznie zgodziło się na zbudowanie monopolu. Mówi się o multienergetycznym koncernie, natomiast mam wrażenie, że przed nami multi naciąganie konsumentów w wielu różnych obszarach - powiedział Tadeusz Aziewicz.

Budowa multienergetycznego koncernu ma sens po zwiększa potencjał rozwojowy spółki

Taka formuła dla spółki nie jest jednak niczym nadzwyczajnym.

- Budowa multienergetycznego koncernu ma sens, ponieważ zwiększa potencjał spółki do rozwoju nisko- i zero emisyjnych technologii. Orlen, w naturalny sposób będzie liderem zielonej zmiany w polskiej energetyce. Będzie miał bardzo duże możliwości inwestycyjne w infrastrukturę energetyczną. Koncern o tej skali ma łatwiejszą sytuację w pozyskiwaniu kapitału i partnerów - powiedział WNP.PL wiceprezes Instytutu Staszica dr Piotr Balcerowski

- Podobne rozwiązania dotyczące multienergetycznych struktur paliwo-energetycznych są znane w świecie, w tym także oczywiście w Europie. Nie jest to żaden minus, jak starano się przedstawić podczas konferencji. W ostatnich dwudziestu kilku latach obserwowaliśmy między innymi połączenie Exxon z Mobil i GALP z ExxonMobil Iberia - dodał ekspert.

Orlen ma szansę wykorzystać technologie i kompetencje Saudi Aramco

W dalszej części wypowiedzi Piotr Bacerowski odniósł się do korzyści jakie potencjalnie stwarza wejście kapitałowe do tak zwanego nowego Orlenu koncernu Saudi Aramco.

- Na poziomie zarządzania i efektywności możemy mówić o pozytywnej integracji Orlenu z Lotosem. Natomiast warto też podkreślić ten efekt związany właśnie z wykorzystaniem wzajemnych potencjałów do tworzenia nowych technologii. Nie tylko w związku z połączeniem spółek, ale również z wejściem kapitałowym Saudi Aramco do nowego Orlenu. Dlatego, że Saudi Aramco dysponuje nie tylko bogatym doświadczeniem i zasobami finansowymi, ale również nowoczesnymi technologiami. Saudyjczycy nie ukrywają, że chcą być światowym numer jeden w zakresie zielonego wodoru. Ułatwia to realizację celu jakim jest budowanie nisko- i zeroemisyjnych energetyki oraz petrochemii czyli nowego biznesu, na który stawia Orlen. Nie jest przypadkiem, że dzisiaj sprzedaż detaliczna paliwa i żywności to jedynie 4 procent ogółu przychodu spółki - dodał Balcerowski.

Daniel Obajtek: koncern prowadzi odpowiedzialną politykę dla dobra Polaków

W minionym tygodniu prezes Orlenu Daniel Obajtek podkreślał, że Orlen to właśnie koncern multienergetyczny, który stabilizuje ceny paliw. Jak zaznaczył gdyby koncern nie komunikował, że postara się utrzymać ceny przy podwyżce VAT, na rynku mogłaby wybuchnąć panika.

- Zbudowaliśmy koncern, który może stabilizować ceny (...) Koncern prowadzi odpowiedzialną politykę dla dobra Polaków - powiedział Daniel Obajtek