Budżet w 2022 r. zasiliło 57 mld zł. To pieniądze z podatku ze sprzedaży paliw

Wpływy do budżetu z tytułu podatków ze sprzedaży paliw wyniosły w 2022 r. 57 mld zł - poinformowała w czwartek Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Wartość sprzedaży detalicznej paliw silnikowych w Polsce w 2022 r. wstępnie oszacowano na ok. 194 mld zł.

Sprzedane w zeszłym roku paliwo miało w naszym kraju wartość 194 mld zł, co przekłada się na prawie 30 mld litrów. Z tytułu podatków do budżetu wpłynęło 57 mld zł, o 11,5 mld zł mniej niż w 2021 r.

Gorszy niż w 2021 r. wynik to efekt wprowadzonej pod koniec 2021 r. obniżonej stawki akcyzy i VAT.

Przy polskich drogach znajduje się 7898 stacji, a liderem wciąż jest Orlen. Polski operator detaliczny koniec 2022 r. miał w swojej sieci 1920 stacji.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) w czwartek podczas Kongresu Branży Paliwowej 2023 podała, że według wstępnych szacunków wartość sprzedaży detalicznej paliw silnikowych w Polsce w 2022 r. wyniosła ok. 194 mld zł. Wolumen sprzedanych paliw na stacjach określono wstępnie na 29,8 mld litrów (benzyny silnikowe, olej napędowy i autogaz).

- Wpływy do budżetu państwa z tytułu zapłaconych od tej sprzedaży podatków (VAT, akcyza, opłata paliwowa, opłata emisyjna) wyniosły około 57 mld zł - wskazała POPiHN.

W raporcie za rok 2021 POPiHN podawała, że wstępne szacunki wartości sprzedaży detalicznej paliw silnikowych w Polsce w 2021 r. osiągnęły 142 mld zł. Wolumen sprzedanych paliw na stacjach określono wówczas wstępnie na 28,4 mld litrów. Według danych organizacji wpływy do budżetu z tytułu zapłaconych od tej sprzedaży podatków (VAT, akcyza, opłata paliwowa, opłata emisyjna) wyniosły w 2021 r. ok. 68,5 mld zł.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że rząd wprowadził w grudniu 2021 r. obniżki stawek podatków akcyzowych do minimalnych poziomów europejskich i od lutego 2022 r. obniżył stawkę podatku VAT z 23 do 8 proc. dla paliw silnikowych. Zawieszono też podatek od sprzedaży detalicznej dla paliw samochodowych.

Według najnowszych szacunków organizacji, krajowa sieć stacji paliw na koniec 2022 r. liczyła 7898 punktów, co stanowi przyrost o 46 obiektów względem 2021 r.

Orlen deklasuje konkurencje. Ma ponad 3 razy więcej obiektów niż drugie pod tym względem BP

- Największy polski operator detaliczny PKN Orlen na koniec 2022 r. miał w swojej sieci 1920 stacji paliw. Firma systematycznie zmniejsza liczbę stacji operujących pod logo BLISKA. Na koniec ub. r. było ich już tylko 20, o kolejne 2 obiekty mniej niż na koniec 2021 r. Większość obiektów, które w przeszłości funkcjonowały w zielonych barwach, dziś ma logo firmy matki - zauważyli eksperci POPiHN. Dodali, że firma powiększyła sieć po przejęciu części stacji Grupy Lotos.

- Lotos Paliwa, firma powstała na skutek fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos, posiadała na rynku stacji paliw czwartą pod względem wielkości pozycję, operując na 414 obiektach. Niedługo stacje te będą funkcjonowały na rynku polskim pod logo MOL. Proces rebrandingu już się rozpoczął - zaznaczono w raporcie.

Według raportu w zeszłym roku umocnił się sektor stacji koncernów międzynarodowych operujących na rynku polskim.

- Pozycję krajowego wicelidera nadal dzierżyła firma BP, zwiększając swoją sieć o 11 stacji i posiadając na koniec 2022 r. 574 obiekty. Shell Polska pozyskał dodatkowe 18 stacji i rozbudował swój obszar działania do 455. Circle K na koniec roku administrował 393 stacjami i tym samym dołączył 16 obiektów do swojego grona. Amic Polska powiększył sieć o jedną stację do poziomu 117 obiektów - podano w raporcie. Według danych POPiHN marka TOTAL była obecna na 23 stacjach paliw, co oznacza, że firmie ubyło kolejnych 15 obiektów franczyzowych.

- Dynamicznie rozbudowywała swoje zasoby w roku ubiegłym firma ANWIM, której stacje działają w barwach MOYA. Firmie przybyły 33 obiekty i kończyła rok z ich liczbą na poziomie 401. Firma UNIMOT, posiadająca stacje w barwach AVIA, dodała do ich grona 21 miejsc i zakończyła rok z wynikiem 106 stacji - poinformowała POPiHN.