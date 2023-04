Byłe bazy Lotosu pomogą skończyć z zakupami LPG w Rosji

Firma paliwowa Unimot ma plan na przejęte właśnie od Orlenu bazy paliwowe. - Stajemy się trzecim graczem i operatorem na rynku magazynowania paliw - mówi prezes Unimotu Adam Sikorski.

Unimot poprzez domknięcie przejęcia spółki Lotos Terminale stał się właścicielem 9 terminali paliwowych i dwóch zakładów asfaltowych.

Strategię dla przejętych aktywów na razie Unimot doszlifowuje z pracownikami. - Ogłosimy ją bardzo szybko, w ciągu trzech tygodni do miesiąca - mówi Adam Sikorski.

Prezes Unimotu uchylił podczas konferencji rąbka tajemnicy, że spółka będzie szukać rozwiązań, jakie w niektórych zakresach będą zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polski. Chodzi o LPG, w przypadku którego wciąż nie potrafimy się odciąć od rosyjskich dostaw.

7 kwietnia została sfinalizowana transakcja przejęcia przez Unimot spółki Lotos Terminale, w skład której wchodzi 9 terminali paliwowych o łącznej pojemności 350 tys. m3 i dwóch zakładów asfaltowych. Przypomnijmy, że m.in. od tego Komisja Europejska uzależniła zgodę na fuzję Orlenu i Lotosu.

Środki zaradcze KE dotyczyły wielu obszarów biznesowych, w tym produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu.

Fuzja Orlenu i Lotosu domknięta. Unimot wreszcie może przejmować terminale paliwowe

Warunkowe umowy dotyczące tych poszczególnych aktywów zostały podpisane ponad rok temu, w styczniu 2022 r. Następnie jeszcze w ubiegłym roku finalizacji doczekały się umowy z Saudi Aramco na przejęcie 30 proc. rafinerii w Gdańsku, z węgierskim MOL-em na przejęcie sieci stacji paliw Lotosu. Najdłużej trwało dopięcie sprzedaży Unimotowi spółki Lotos Terminale.

- Nasza transakcja była najtrudniejsza do przeprowadzenia - mówił podczas konferencji Adam Sikorski, prezes Unimotu.

Jak tłumaczył, cała operacja wymagała najpierw konsolidacji baz paliw Lotosu i czterech baz Orlenu, które zostały objęte realizacją środków zaradczych. Transakcja wymagała także szeregu zgód, także zewnętrznych, chociażby ze strony resortu infrastruktury czy KOWR. W międzyczasie też, w grudniu 2022 r. weszła w życie tzw. ustawa portowa, która spowodowała, że zbycie jakichkolwiek aktywów w portach wymaga odrębnej zgody ministerstwa, gdyż Skarb Państwa ma tu prawo pierwokupu. To wszystko wpłynęło na znaczne wydłużenie procedur.

- To była bardzo skomplikowana transakcja i tym bardziej doceniam dobrą współpracę między nami, jako kupującym a Orlenem jako sprzedającym, doradcami i ośrodkami, które musiały wydać tu zgodę - mówił prezes Unimotu.

Strategia Unimotu dla baz paliw będzie gotowa w ciągu miesiąca

O strategii dla przejętych właśnie aktywów jeszcze nie chce mówić.

- Ogłosimy ją bardzo szybko, w ciągu trzech tygodni do miesiąca. Oczywiście wiemy, co chcemy w przejmowanych aktywach robić, ale najpierw doszlifujemy naszą strategię z zarządami tych spółek i pracownikami - dodał Adam Sikorski.

Przez ten miesiąc będą trwały konsultacje pomysłów Unimotu na przejęte aktywa. Jak podkreśla szef firmy, to są bardzo cenne i strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa aktywa, których przejęcie oznacza dla Unimotu dużą odpowiedzialność.

- Stajemy się trzecim graczem i operatorem na rynku magazynowania paliw. Nasze plany wobec przejmowanych aktywów, jak i my sami, jako kupujący zostaliśmy wnikliwie sprawdzeni w całym procesie sprzedaży. Zdajemy sobie sprawę, że ta infrastruktura musi działać, musi funkcjonować, by w razie godziny "W" zaopatrywać rynek krajowy i nie tylko - dodał, przypominając, że Unimot od 24 lutego ubiegłego roku jest mocno zaangażowany w dostawy i pomoc dla Ukrainy.

Unimot będzie szukać rozwiązań, które będą zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polski

Przejęcie Lotosu Terminale przez Unimot zmienia model biznesowy baz paliw w Polsce. Unimot, jako nowy właściciel baz, staje się zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej niezależnym operatorem logistycznym.

- To spowoduje otwarcie tych baz na rynek. Dotychczas dostępne były one praktycznie wyłącznie dla ich właścicieli - Orlenu i Lotosu. Teraz są ogólnodostępne, co wspiera konkurencyjność na rynku - podkreślał Adam Sikorski.

Jak zdradził, Unimot będzie szukać rozwiązań, które w niektórych zakresach będą zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polski.

- Wciąż są jeszcze miejsca, gdzie mamy pewne luki w tym względzie, jak chociażby w zakresie gazu LPG. Nie jesteśmy jeszcze tu w pełni przygotowani do swobodnej dywersyfikacji dostaw, bo mamy pewne logistyczne ograniczenia - mówił prezes Unimotu.

- Zdradzając niejako rąbka tajemnicy wokół strategii wobec przejmowanych aktywów powiem, że w niektórych z przejmowanych baz będziemy zwiększać udział LPG dokładnie po to, by zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju - dodał Adam Sikorski.

Unimot jest kontrolowany przez rodzinę Sikorskich

Unimot to największy niezależny importer paliw w Polsce, a także operator sieci ponad 100 stacji paliw pod marką Avia.

Największym udziałowcem w Unimocie jest Unimot Express, który posiada 43,84 proc. udziału zakładowego firmy, co przekłada się na 42,04 proc. głosów na walnym zebraniu akcjonariuszy.

Drugim co do wielkości udziałowcem Cypryjska spółka Zemadon, ktora posiada 19,72 proc. kapitału zakładowego oraz 23,01 proc. głosów na walnym. W Zemadonie 100 proc. udziałów w kapitale i głosach posiada fundacja "Family First Foundation" z siedzibą w Vaduz w Lichtensteinie, kontrolowana przez Adama Antoniego Sikorskiego - czyli prezesa Unimotu, której beneficjentami jest rodzina Adama Antoniego Sikorskiego.

Unimot Express jest kontrolowany przez bratanka (Adam Władysław Sikorski) prezesa Unimotu (Adam Antoni Sikorski) oraz spółkę Zemadon.