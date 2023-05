Byłe stacje Orlenu przejdą duże zmiany. MOL ma wielkie plany

Do końca 2024 r. 80 proc. stacji paliw przejętych od Orlenu zyska nowy szyld - mówi prezes MOL Polska Richard Austen. Jak dodaje, już tego lata pierwsze 100 stacji powinno funkcjonować pod marką MOL. Zapowiada, że MOL chce zająć na polskim rynku drugą pozycję po Orlenie.

Docelowo, wszystkie 410 stacji kupionych od PKN Orlen w Polsce, będzie działać pod marką MOL. Na tych stacjach firma skupia wysiłki.

MOL uruchomił już w Polsce trzy nowe stacje - w Klemencicach, Przyjmach i Budykierzu

Obserwujemy właśnie konsolidację rynku - mówi Richard Austen i nie wyklucza dalszych przejęć.

Kiedy MOL zakończy rebranding stacji przejętych od Grupy Lotos? Ile koncern będzie miał w sumie stacji paliw w Polsce po jego zakończeniu?

- Nasza umowa z PKN Orlen daje nam pewien czas na przeprowadzenie procesu rebrandingu, ale chcemy dokonać go możliwie szybko. Do końca 2024 r. planujemy zmianę szyldów na 80 proc. naszych stacji działających w Polsce. W tegorocznym okresie letnim, pierwszych 100 stacji powinno już funkcjonować pod marką MOL. Uruchomiliśmy już trzy nowe stacje - w Klemencicach, Przyjmach i Budykierzu, dogodnie zlokalizowane przy drogach ekspresowych S7 i S8. Dodatkowo, w ostatnim czasie nowy branding i odświeżony wystrój otrzymały także stacje w Radomiu i Elblągu.

Rebranding to nie wszystko. Co jeszcze zmieni się na stacjach

Jakie wydatki pochłonie rebranding stacji w Polsce?

- Rebranding pojedynczej stacji w standardzie MOL to koszt rzędu 60-100 tys. dol., w zależności od stanu technicznego konkretnej placówki. Poza rebrandingiem, planujemy jednak szereg inwestycji w cyfryzację naszych stacji, a także komunikację oferty i samej marki, co pomoże nam w dotarciu do polskich konsumentów. Nie chcemy ujawniać konkretnych kwot, jednak w najbliższych latach będą to z pewnością znaczące wydatki.

Docelowo ile stacji paliw w Polsce chce mieć MOL? W jakim okresie koncern chce osiągnąć ten poziom?

- Docelowo, wszystkie 410 stacji kupionych od PKN Orlen w Polsce, będzie działać pod marką MOL. Na tych stacjach skupiamy w tej chwili nasze wysiłki.

Dodatkowo, w ramach Grupy MOL, w południowej Polsce działa również 85 stacji pod marką Slovnaft Partner. W przyszłości będziemy badać możliwości konsolidacji również i tych placówek pod jedną marką. Wejście na rynek polski traktujemy, jako pierwszy krok. Docelowo chcemy zająć tu silną drugą pozycję, a do tego będziemy potrzebowali wzmocnić naszą sieć o kolejnych ok. 100 stacji. Nie narzucamy sobie deadline'u, najważniejsze dla nas teraz jest wprowadzanie marki i oferty dla klientów oraz partnerów i franczyzobiorców.

Konsolidacja na rynku stacji paliw. Niewykluczone nowe przejęcia

Czy w grę wchodzi zakup stacji od mniejszych, niezależnych operatorów?

- Przejęcia i akwizycje od lat stanowią istotną część strategii rozwoju MOL. Obserwujemy właśnie konsolidację rynku. Stale rozglądamy się za nowymi możliwościami, również w obszarach stacji paliw i usług konsumenckich.

Jak MOL zamierza zapewnić sobie przewagę konkurencyjną nad działającymi już w Polsce operatorami stacji paliw? (Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Naftowego po I kwartale tego roku największym operatorem stacji paliw w Polsce jest PKN Orlen - 1919 stacji, drygą pozycję zajmuje BP - 578, a trzecią Shell - 455 - przyp. red.).

- Jako nowy gracz na rynku, planujemy znaczące inwestycje zarówno w rebranding, jak i cyfryzację operacji naszych stacji, ale też komunikację marketingową, która pomoże nam w dotarciu do polskich konsumentów. Jednocześnie, chcemy być atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorców, którzy obecnie działają pod szyldem własnym, lub innej sieci.

Stale rozszerzamy ofertę produktów i usług dostępnych na naszych stacjach. Chcemy możliwie najszybciej zaprezentować polskim konsumentom naszą wizję stacji przyszłości, wprowadzając standardy MOL na stacje w całym kraju. Wizja ta obejmuje m.in. paliwa EVO i EVO Plus, które dzięki zastosowaniu dodatków EVOTECH przyczyniają się do czyszczenia jednostki napędowej i ochrony jej części przed korozją. Jednocześnie, stopniowo wprowadzamy do Polski Fresh Corner. Jest to nowa w Polsce, jedna z najpopularniejszych w regionie sieć kawiarni, w której każdego roku serwujemy ponad 50 mln filiżanek kawy.

Czy MOL planuje budowę ładowarek dla pojazdów elektrycznych na swoich stacjach?

- W ramach MOL Group działa obecnie sieć ponad 200 punktów ładowania pojazdów elektrycznych, w tym 13 punktów w Polsce. Do roku 2025 zamierzamy rozszerzyć tę sieć do 500 punktów. Prowadzimy analizy rynkowe, badając potencjalny popyt na tego typu rozwiązania również w Polsce. Dzięki temu będziemy w stanie określić zarówno optymalną liczbę, jak i najlepsze lokalizacje nowych urządzeń w ramach planowanej rozbudowy infrastruktury ładowania.