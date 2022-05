Byli ministrowie protestują przeciwko "rozbiorowi Grupy Lotos"

Piotr Woźniak, Waldemar Pawlak, Janusz Piechociński, to niektóre nazwiska osób, jakie podpisały się pod listem wyrażającym sprzeciw wobec fuzji z Orlenu z Lotosem i sprzedaży aktywów tej drugiej firmy koncernowi MOL Group i grupie Saudi Aramco na warunkach ogłoszonych przez Ministra Aktywów Państwowych.

Byli ministrowie apelują o zatrzymanie procedur rozbioru Grupy Lotos opowiadając się za „utrzymaniem jej w obecnej, zintegrowanej strukturze”.

Jak argumentują, próba włączenia wybranych aktywów Lotosu do węgierskiej grupy MOL, w zamian za jej wybrane aktywa przeznaczone do włączenia do grupy Orlen, wyczerpuje wszystkie znamiona wadliwej prywatyzacji.

„Wprowadzenie grupy MOL na rynek detaliczny paliw w Polsce byłoby oczywistą zgodą na realizację wieloletniej strategii MOL w naszym kraju, polegającej przede wszystkim na promowaniu i sprzedaży ropy naftowej i paliw wyłącznie pochodzenia rosyjskiego" - alarmują byli ministrowie.

„My, niżej podpisani, sprawujący w przeszłości funkcje ministrów przemysłu i handlu oraz ministrów gospodarki RP, wypowiadamy się jednomyślnie i jednoznacznie przeciwko realizacji tzw. 'fuzji' grupy LOTOS z grupą Orlen na warunkach ogłoszonych przez Ministra Aktywów Państwowych” - czytamy w piśmie (pisownia oryginalna).

W swoim apelu zwracają się także o: zaniechanie sprzedaży udziałów w Rafinerii Gdańskiej, wraz z całym łańcuchem wartości generowanym przez to przedsiębiorstwo; zatrzymanie zbycia baz paliwowych na rzecz partnera zagranicznego i pozostawienia ich w spółkach krajowych; unieważnienie planów budowy nowego, morskiego terminala przeładunkowego dla ropy surowej i paliw pędnych na rzecz partnera zagranicznego, zwłaszcza z grupy państw-członków OPEC; zaprzestanie finansowania spółek B4S i Butterfly Strategies funkcjonujących na Węgrzech, pracujących na rzecz realizacji projektu fuzji w zaplanowanym schemacie.

Wadliwa prywatyzacja

Jak argumentują, próba włączenia wybranych aktywów Lotosu do węgierskiej grupy MOL, w zamian za jej wybrane aktywa przeznaczone do włączenia do PKN Orlen, jest próbą nieekwiwalentnej wymiany (tzw. swap-u) i wyczerpuje wszystkie znamiona wadliwej prywatyzacji, ze szkodą dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, dla skarbu państwa i dla Grupy Lotos.

Brak zabezpieczenia przed dalszym zbywaniem przez MOL i Saudi Aramco zaplanowanych do nabycia aktywów Losu wskazuje - ich zdaniem - na wyjątkową, groźną w skutkach ignorancję ekonomiczną, wobec tak znaczącej wartości aktywów (zwłaszcza detalicznych) dla potencjalnych, kolejnych nabywców z silnych rosyjskich grup kapitałowych.

„W zestawieniu z obietnicami pierwokupu przez Orlen (tzw. prawo pierwokupu) byłoby to dalece niewystarczające. Dziwi i zaskakuje bierność organów nadzorczych w tej sprawie, zarówno w grupie Orlen jak i LOTOS S.A. Schemat proponowanej wymiany jest nietransparentny. W szczególności porównanie wartości aktywów zbywanych na rzecz MOL i Saudi Aramco w zestawieniu z wartością nabywanych w zamian aktywów MOL zaplanowane jest bez zrozumiałej analizy zdolności generowania przez te aktywa zysku w perspektywie kilkuletniej’ - czytamy.

Jak zaznaczają w piśmie, dysproporcja w wysokości tzw. kapitalizacji (giełdowej) firm Orlen, Lotos, holdingu MOL i Saudi Aramco – odpowiednio ok. 7,2 mld dol., 3 mld dol., 7,3 mld dol. i 2,426 bln dol. – „pozostałaby na tym samym poziomie, nawet jeśli przyjąć, że kapitalizacja powiększonej grupy Orlen wzrosłaby do wysokości sumy kapitalizacji dwóch pierwszych z wymienionych spółek (byłaby oczywiście niższa), a kapitalizacja dwu pozostałych utrzymałaby się bez zmian”. Pod tym względem oczekiwanie poprawy pozycji konkurencyjnej Orlenu jest iluzją - oceniają.

„Wprowadzenie grupy MOL na rynek detaliczny paliw w Polsce byłoby oczywistą zgodą na realizację wieloletniej strategii MOL w naszym kraju. Strategii takiej, jak na Węgrzech, polegającej przede wszystkim na promowaniu i sprzedaży ropy naftowej i paliw wyłącznie pochodzenia rosyjskiego. Powiązania kontraktowe i faktyczne MOL z dostawcami rosyjskimi powodowałoby stałą presję na przejmowanie rynku paliw i ropy w Polsce przez MOL, a także ryzyko skokowego zdominowania rynku wewnętrznego przez paliwa rosyjskie” - ostrzegają.

Fuzja sprzeczna z polską racją stanu

Zdaniem autorów listu ryzyko to jest zbyt wysokie, aby ignorować jego wpływ na bezpieczeństwo energetyczne państwa. Dodatkowo, ryzyko to wzrosło ostatnio wobec przewidywanego embarga, zapowiadanego przez Komisję Europejską na importowane do UE rosyjskie paliwa gotowe i ropę surową. Należy też uwzględnić fakt, iż „państwo węgierskie, a wraz z nim grupa MOL publicznie kontestują plany uniezależnienia się od importu i dostaw wszelkich surowców energetycznych z Federacji Rosyjskiej”.

„Sprzedaż baz paliwowych, a także zawarta w planie „fuzji” propozycja budowy nowego terminala do przeładunku ropy i paliw na koszt grupy Orlen z przeznaczeniem dla Saudi Aramco, poważnie zmniejszy możliwość reagowania krajowych dystrybutorów na szoki podażowe na tych rynkach, a przez to wystawi na podwyższone ryzyko wszystkich krajowych klientów” - zwracają uwagę byli ministrowie.

Zobacz pełną treść listu:

Podkreślają, że Arabia Saudyjska jest aktywnym członkiem OPEC – światowego kartelu eksporterów od sześćdziesięciu lat. Natomiast wszelkie możliwe ograniczenia lub spadki popytu na paliwa w Europie i w Polsce będą w takim samym stopniu oddziaływać na rafinerię w Płocku, jak i na rafinerię w Gdańsku zarówno w obecnym stanie właścicielskim, jak i po wadliwie przeprowadzonej fuzji.

„Zaplanowana przez Ministra Aktywów Państwowych „fuzja” jest rażąco sprzeczna z polską racją stanu, która dyktuje potrzebę zachowania i wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego bez ryzyka politycznego, bez dodatkowych kosztów nakładanych na obywateli RP oraz bez ryzyka spadku konkurencyjności krajowej gospodarki” – konkludują byli ministrowie.

Pod apelem widnieje podpis: Tadeusz Syryjczyk, Minister Przemysłu 1989-1991, Henryka Bochniarz, Minister Przemysłu i Handlu 1991, Andrzej Lipko, Minister Przemysłu i Handlu 1991-1992, Marek Pol, Minister Przemysłu i Handlu 1993-1995, Wiesław Kaczmarek, Minister Gospodarki 1997, Janusz Steinhoff, Minister Gospodarki 1997-2001, Jacek Piechota, Minister Gospodarki 2001-2003, Jerzy Hausner, Minister Gospodarki i Pracy 2003-2005, Piotr Woźniak, Minister Gospodarki 2005-2007, Waldemar Pawlak, Minister Gospodarki 2007-2012, Janusz Piechociński, Minister Gospodarki 2012-2015.