Były minister skarbu ma trafić do atomowej spółki Orlenu. Jest wniosek do UOKiK

PKN Orlen złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o wyrażenie zgody na powołanie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy, która ma odpowiadać za przygotowanie i komercjalizację w Polsce technologii mikro i małych reaktorów jądrowych. Do zarządu nowej spółki PKN Orlen będzie rekomendował byłego ministra skarbu Dawida Jackiewicza, pełniącego obecnie funkcję doradcy zarządu czeskiej spółki Orlen Unipetrol, należącej do Grupy Orlen.

Technologia reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy, na którą zdecydował się PKN Orlen, jest obecnie najbardziej zaawansowaną na świecie technologią na drodze do komercjalizacji. Dodatkowo szeroki dostęp do potencjalnych lokalizacji, bogata historia realizacji dużych projektów inwestycyjnych oraz szerokie doświadczenie w uruchamianiu nowoczesnych technologii w energetyce sprawiają, że Grupa ORLEN jest w dogodnej pozycji dla przygotowania i wdrożenia mikro i małych reaktorów jądrowych.Stworzenie reaktora BWRX-300 zajmuje tylko ok. 1/3 czasu potrzebnego na budowę tradycyjnej dużej elektrowni jądrowej. Dodatkowo koszty budowy są o ok. 30 proc. niższe za każdy MW w porównaniu z konwencjonalnymi projektami atomowymi. Mały reaktor o mocy ok. 300 MWe jest w stanie rocznie wytworzyć energię potrzebną do zasilania ok. 150-tysięcznego miasta, a więc wielkości np. Zielonej Góry. Szacowany koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej będzie docelowo o około 30 proc. niższy niż w przypadku energii z gazu. Co równie ważne, pojedynczy reaktor modułowy o mocy około 300 MWe może zapobiec emisji do od 0,3 do 2,0 mln ton dwutlenku węgla rocznie, w zależności od rodzaju zastępowanego paliwa (np. węgla kamiennego lub brunatnego).Powołanie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy nastąpi po uzyskaniu odpowiednich zgód organów antymonopolowych.