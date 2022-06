Były prezes Lotosu nie odpuszcza Orlenowi: "Czuję złość"

- Co czuję po wydaniu zgody na przejęcie Lotosu przez PKN Orlen? Złość i brak zrozumienia, co się dzieje. Właściciel - Skarb Państwa - decyduje o likwidacji jednych z najlepszych aktywów państwowych Grupy Lotos, w której rozwój wcześniej zainwestował ponad 10 miliardów złotych - mówi WNP.PL Paweł Olechnowicz, który przez 14 lat kierował gdańskim koncernem.

20 czerwca PKN Orlen poinformował o wydaniu przez Komisję Europejską ostatecznej zgody na fuzję z Grupą Lotos.

- Do końca liczyłem na zmianę biegu wydarzeń, że w toku prac nad środkami zaradczymi transakcja przejęcia i w jej efekcie likwidacja Lotosu zostanie wstrzymana przez Komisję Europejską - mówi WNP.PL Paweł Olechnowicz, nazywany twórcą współczesnego Lotosu.

Na pytanie, czy wciąż będzie działał przeciwko fuzji, menedżer odpowiada: - Wszystko ma sens, dopóki nie jest za późno, a nie jest za późno, dopóki nie zostały zawarte ostateczne umowy sprzedaży majątku Lotosu. Jak to nastąpi, to powrót do zdroworozsądkowego modelu biznesowego będzie praktycznie niemożliwy. W myśl obiegowego powiedzenia: walec przejechał, nie ma co zbierać.

Komisja Europejska wyraziła ostateczną zgodę na przejęcie Lotosu przez PKN Orlen. Co pan teraz czuje – żal, złość?

- Raczej złość i brak zrozumienia, co się dzieje. Właściciel - Skarb Państwa - decyduje o likwidacji jednych z najlepszych aktywów państwowych Grupy Lotos, w której rozwój wcześniej zainwestował ponad 10 miliardów złotych.

Ze względu na to, co dzieje się obecnie na rynku po wybuchu wojny w Ukrainie, spodziewałem się, że Komisja Europejska będzie przeciągać w czasie wydanie decyzji. Przypomnę, że była ona oczekiwana już w kwietniu.

Pamiętać jednak należy, że Komisja analizuje tego typu transakcje głównie przez pryzmat konkurencyjności, czy nie następuje w żaden sposób w ich wyniku monopolizacja rynku. Dlatego unijni urzędnicy postawili Orlenowi określone warunki, bardzo ostre, które miały zadbać właśnie o tę konkurencyjność. Jestem przekonany, że sama Komisja Europejska nie spodziewała się, że polski rząd się na nie zgodzi. Jednak w sytuacji, gdy wszystkie warunki zostały spełnione, konkurencyjność na unijnym rynku będzie zachowana, to nic dziwnego, że Bruksela dała zielone światło.

Odpowiadając jednak na pytanie, co teraz czuję, muszę przyznać, że do końca liczyłem na zmianę biegu wydarzeń, że w toku prac nad środkami zaradczymi transakcja przejęcia i w jej efekcie likwidacja Lotosu zostanie wstrzymana przez Komisję Europejską.

Likwidacja Lotosu jest katastrofalna dla państwa

Faktycznie Komisja Europejska długo analizowała przedstawiony przez Orlen plan realizacji środków zaradczych, jak i partnerów do nich. Pojawiły sie głosy, że w tym czasie mogły zostać zmienione pierwotne warunki transakcji...

- Tak naprawdę niewiele wiemy o szczegółach tej transakcji. Jedyną pewną rzeczą jest likwidacja Grupy Lotos. Poza tym mamy do czynienia z szeregiem transakcji, polegających na wyprzedaży majątku. Na pewno do końca trwały rozmowy nad ich kształtem.

Przypomnę, że gdy ogłoszono pomysł tworzenia przez Orlen narodowego championa, mowa była o połączeniu Orlenu z Lotosem w układzie prostym, poprzez przejęcie całej firmy. Ostatecznie wyszło tak, że z całego Lotosu Orlen będzie miał niewiele. W przypadku części rafineryjnej praktycznie nie będzie mógł podejmować wiążących decyzji bez Saudi Aramco, mimo posiadania 70 proc. udziałów w rafinerii.

W tej transakcji po prostu nie ma żadnej logiki ani sensu dla biznesu i polskiej gospodarki. Także z politycznego punktu widzenia, bo poprzez nią obniżamy bezpieczeństwo energetyczne państwa, co jest haniebne – zwłaszcza w czasie, gdy w Ukrainie trwa wojna.

Do zamknięcia przejęcia konieczna jest jeszcze zgoda akcjonariuszy zarówno Orlenu, jak i Lotosu. Czy tu może się coś jeszcze wydarzyć?

- To się okaże na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy obu spółek, ale obserwując cały proces, nie spodziewałbym się tu niespodzianki. Wcześniejsze walne zgromadzenia dawały zgodę na kierunkowe działania, umożliwiające fuzję, co przy takim układzie akcjonariatu było dla mnie głęboko zastanawiające.

W ostatnich tygodniach i miesiącach mocno angażował się pan w kampanię przeciwko fuzji. Czy po wydaniu przez Komisję Europejską ostatecznej zgody na nią, będzie pan nadal działał przeciw przejęciu Lotosu?

- Wszystko ma sens, dopóki nie jest za późno, a nie jest za późno, dopóki nie zostały zawarte ostateczne umowy sprzedaży majątku, w wyniku których dojdzie do likwidacji Lotosu. Jak to nastąpi, to niezależnie od późniejszych działań, powrót do zdroworozsądkowego modelu biznesowego będzie praktycznie niemożliwy. W myśl obiegowego powiedzenia: walec przejechał, nie ma co zbierać.

Muszę tu jednak podkreślić, że nie biorę udziału w żadnej kampanii przeciwko Orlenowi. Prezentuję tylko własny punkt widzenia z perspektywy doświadczonego menedżera, który zainicjował i zrealizował powstanie Lotosu. A powtórzę raz jeszcze, uważam ten proces za katastrofalny z punktu widzenia państwa, Pomorza, biznesu i ludzi tam zatrudnionych.

Czy pana zdaniem da się ten proces jeszcze zatrzymać?

- Przypomnę, że w Sejmie jest ustawa Senatu o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która może wstrzymać „fuzję” Grupy Lotos z PKN Orlen. Senat przegłosował ustawę o wstrzymaniu na okres 180 dni zbywania aktywów w strategicznych dla bezpieczeństwa kraju spółkach Skarbu Państwa. A takimi aktywami bez żadnej wątpliwości są aktywa Grupy Lotos.

Na razie nic nie słychać na temat dalszych losów tej ustawy, ale jeśli posłowie w obecnej sytuacji geopolitycznej odrzucą ten projekt, to będzie jasny sygnał, jak silna jest wola polityczna do realizacji transakcji likwidacji przez Skarb Państwa jednej z najlepszych spółek giełdowych Polski!