Były prezes Lotosu o fuzji z Orlenem: otwarcie na nowe rynki ma sens

- Trzeba patrzeć w bardzo długim okresie na fundamentalne potrzeby rynku energii w Polsce, a niekoniecznie tylko i wyłącznie na samą transakcję - mówi w rozmowie z WNP.PL Mateusz Bonca. Rynek i ceny paliw będą jego zdaniem zmierzać ku stabilizacji.

Mateusz Bonca był prezesem Grupy Lotos od marca 2018 do grudnia 2019 roku. Przez pierwsze trzy miesiące pełnił obowiązki prezesa tej naftowej spółki. Obecnie jest prezesem JLL Polska - firmy doradczej świadczącej usługi na rynku nieruchomości.

To za prezesowania Boncy ruszyły prace nad przejęciem kapitałowym Lotosu przez PKN Orlen. Pod koniec swoich rządów w Lotosie Bonca nie widział ryzyka wynikającego z połączenia tych dwóch spółek.

Jak, według niego, wygląda to ponad 2 lata później?

- Patrząc na tego typu transakcję, należy się zastanowić, z czym i jakie aktywa łączyć. Wydaje mi się, że portfel właścicielski jest bardzo szeroki, a rynek energetyczny wymaga zasadniczej transformacji. Trzeba patrzeć w bardzo długim okresie na fundamentalne potrzeby rynku energii w Polsce, a niekoniecznie tylko i wyłącznie na samą transakcję - tłumaczy.

Komisja Europejska wyraziła zgodę na fuzję m.in. pod warunkiem pozbawienia Lotosu większości majątku.

KE zażądała m.in. sprzedaży 30 proc. udziałów w rafinerii w Gdańsku wraz z prawem do połowy jej produkcji benzyny oraz oleju napędowego. Zażądała też sprzedaży 80 proc. stacji paliw Lotosu, działu sprzedaży hurtowej paliw, baz paliw czy udziałów w spółce handlującej paliwem lotniczym.

Mateusz Bonca nie chce komentować poszczególnych transakcji, które teraz wykonywane są przed fuzją z Orlenem, ale przyznaje, że zainwestowanie przez Saudyjczyków w gdańską rafinerię daje szanse polskiemu sektorowi naftowo-paliwowemu. Przypomnijmy, że 30 procent akcji Rafinerii Gdańskiej i sektor paliwa lotniczego trafią do Saudi Aramco.

- Co do zasady, otwieranie się na nowe rynki i zawieranie długoterminowych kontraktów, które gwarantują bezpieczeństwo, ma sens - przekonuje były prezes Lotosu.

Rynek surowcowy a obecna siła Lotosu

Z Mateuszem Boncą rozmawiamy też o obecnej sytuacji na rynku paliw i surowców.

- Z punktu widzenia sytuacji geopolitycznej i patrząc na samą Polskę - jesteśmy bezpieczni. Natomiast czy Lotos będzie się umacniał? To zależy od zmienności na rynku oraz od tego, jak będzie postępowała transformacja energetyczna w Polsce i jak na Europę będzie oddziaływała strategia Fit for 55, oraz jak zmieniać będą się ceny za emisję CO2 - uważa Bonca.

Menedżer jest pewny, że sytuacja na rynku paliw będzie się stabilizowała i wracała do stanu sprzed wybuchu wojny na Ukrainie.

- Wytrącenie rynku z równowagi i zasadniczy wpływ na ciągi logistyczne - to może podtrzymywać w średnim okresie ceny. Rynek ten ma tendencję do samoregulowania się i do uruchamiania zasobów, które przy pewnym koszcie były nieefektywne ekonomicznie. Czuję, że w średnim okresie ten rynek będzie powracał do swojej krzywej cenowej, która istniała wcześniej - mówi były szef Grupy Lotos.