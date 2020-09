Cena czempiona. Wielki Orlen powstaje w mozole negocjacji

Budowa wielkiego Orlenu to mozolny proces. Kluczowym momentem było przekonanie do fuzji z Lotosem unijnych urzędników. Do Brukseli z Polski trafiło ponad milion (!) dokumentów wewnętrznych. W ten sposób powstał jeden z najbardziej złożonych pakietów środków zaradczych w historii postępowań koncentracyjnych przed Komisją Europejską. Teraz Orlen musi się zmierzyć z wyzwaniem być może nawet większym niż te negocjacje, mianowicie wypracowaniem sposobu realizacji warunków Komisji Europejskiej.

Najtrudniejszą częścią zainicjowanego przez Daniela Obajtka procesu okazało się przekonanie do transakcji Brukseli. Uczestnicy negocjacji zdradzają, że z unijnej perspektywy fuzja Orlenu i Lotosu była niezwykle trudna.

Priorytetem w procesie fuzji z Lotosem jest teraz wymiana aktywów, która może przybrać różne formy. Jednak bez sprzedaży niektórych części biznesu z pewnością się też nie obejdzie.

Najwięcej emocji budzi spełnienie warunków KE w obszarze wytwarzania i logistyki paliw.