Cena diesla powinna utrzymać się poniżej 8 zł/l do końca listopada

Średnie ceny diesla spadły w Polsce do poziomu 7,90 zł/l

"Średni detaliczny poziom cen diesla w Polsce spadł do poziomu 7,90 zł/l. W skali tygodnia olej napędowy potaniał średnio 6 gr/l i jest to trzeci z rzędu tydzień spadku cen. Od rekordowego poziomu 8,08 zł/l, jaki obserwowaliśmy w połowie października diesel potaniał już blisko 20 gr/l. Średnia cen diesla poniżej 8 zł/l powinna utrzymać się przynajmniej do końca listopada" - zwrócili uwagę analitycy Reflexu.

Dodali, że Ceny benzyny Pb95 pozostały na niezmienionym poziomie - 6,64 zł/l. Średnia krajowa cena autogazu spadła symboliczny 1 gr/l do 3,05 zł/l.

"W okresie 3-10 listopada benzyna Pb95 w hurcie potaniała 9 gr/l netto, natomiast diesel około 5 gr/l netto. Spadek cen hurtowych to efekt umocnienia złotówki i spadku cen ropy naftowej oraz paliw gotowych na europejskim rynku ARA" - podał Reflex.

Wskazano, że ropa naftowa Brent w czwartek rano kosztuje około 92 dol. za baryłkę i jest 3 dol. na baryłce tańsza niż przed tygodniem.

Na europejskim rynku bardzo duża podaż diesla pochodzenia rosyjskiego

"W okresie 3-9 listopada ceny benzyn na europejskim rynku ARA spadły blisko 70 dolarów za tonę, natomiast diesla ponad 100 dolarów za tonę. Na europejskim rynku ARA obserwujemy bardzo dużą podaż diesla pochodzenia rosyjskiego - embargo wchodzi dopiero 5 lutego 2023 roku" - zaznaczyli analitycy Reflexu.

Zaważyli, że chińskie niezależne rafinerie zaczęły ograniczać zakupy tańszej rosyjskiej ropy naftowej.

"Oczekiwany jest znaczny spadek wolumenu w grudniu i styczniu, co związane jest z wchodzącym od 5 grudnia sankcjami i embargiem UE na import rosyjskiej ropy naftowej drogą morską. Chińskie całkowite moce przerobowe przekroczyły w tym roku poziom 18 mln baryłek dziennie i są największe na świecie, co więcej, prognozowany jest ich dalszy wzrost do 20 mln baryłek dziennie w roku 2025" - poinformował Reflex. Analitycy dodali, że Chiny wyprzedziły tym samym USA (130 rafinerii i 17,9 mln baryłek dziennie mocy przerobowych na dzień 1 stycznia - zgodnie z danymi amerykańskiej EIA).

Przypomniano, że zapasy ropy w USA zgodnie z danymi EIA wzrosły w 44. tygodniu kalendarzowym 3,9 mln baryłek do 440,8 mln baryłek.

"Jest to najwyższy poziom od lipca 2021. Rezerwy olejów zmniejszyły się w skali tygodnia 0,5 mln baryłek do 106,3 mln baryłek. Amerykański poziom zapasów olejów jest nadal 17 proc. niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku i bliski historycznym minimom" - stwierdzili analitycy Reflexu.