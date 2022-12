Cena minimalna na ropę nie zaboli na razie Rosji

Kraje G7 i UE zdecydowały się nałożyć próg cenowy i embargo na rosyjską ropę. Na razie jednak decyzja ta nie uderzy znacząco w Rosję.

Michał Stajniak, analityk rynku surowców XTB, tłumaczy, że rosyjska ropa Urals jest w tym momencie sprzedawana w cenie poniżej 60 dolarów za baryłkę. Wprowadzony próg cenowy dotyczy natomiast tylko tej ropy, która jest transportowana tankowcami zarejestrowanymi na terenie UE i G7. Rosja więc może korzystać ze swojej floty tankowców, co pozwoli jej na częściowe ominięcie sankcji. Istnieje również duże prawdopodobieństwo korzystania z innych metod na omijanie sankcji, które były widoczne już w tym roku w krajach europejskich.

"G7 i UE mają ponadto co 2 miesiące rewidować warunki, a cena rosyjskiej ropy ma być ustalana na poziomie 5 procent poniżej średniej ceny dla rosyjskiego surowca. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że od dziś obowiązuje embargo na rosyjską ropę, co oznacza, że kraje UE wstrzymują jej import, a więc dostawy zostaną zredukowane o ok. 1-1,5 miliona baryłek dziennie, dla których trzeba szukać zastępstwa" - pisze w komentarzu analityk.

Poważniejszym uderzeniem w Rosję może być embargo na produkty ropopochodne, które zacznie obowiązywać od 5 lutego 2023 r.

Jednak już od 5 lutego 2023 ma zacząć obowiązywać embargo także na produkty ropopochodne, w tym na diesla i to będzie stanowić większe wyzwanie dla UE, bo tych jest zdecydowanie za mało w stosunku do popytu.