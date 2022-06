Ceny benzyny i diesla powinny być niższe

Ropa naftowa na przestrzeni ostatnich 10 dni potaniała o około 13 proc., a baryłka jest najtańsza od połowy maja. Na polskich stacjach natomiast ostatni miesiąc przyniósł kolejne podwyżki cen benzyny i oleju napędowego. Presja na Orlen i jego konkurentów na obniżki i zejście z marż będzie rosnąć.

Ropa naftowa od dwóch tygodni tanieje, a paliwa (benzyna PB95 i olej napędowy ON) na polskich stacjach w miesiąc ponownie zdrożały, tym razem średnio o około 8 proc., do okolic 8 zł za litr.

Skokowy wzrost cen ropy po wybuchu wojny był argumentem za wzrostem cen paliw, ale niestety w odwrotną stronę mechanizm ten nie działa.

Wysokie marże koncernów i drogi dolar dodatkowo nie sprzyjają jakiejkolwiek elastyczności cenowej ze strony koncernów paliwowych.

Bieżący tydzień przyniósł kontynuację przeceny ropy naftowej. Od początku roku zarówno WTI jak i Brent podrożały o ponad 40 proc., ale bilans ostatnich dwóch tygodni jest już diametralnie inny - ropa jest tańsza o kilkanaście procent. Na przestrzeni miesiąca ropa potaniała zaś o niespełna 4 proc.

Co z cenami paliw na polskich stacjach?

Jak podaje Polska Izba Paliw Płynnych, w ciągu miesiąca (20 maja - 21 czerwca) średnia cena benzyny PB95 w Polsce wzrosła o 0,64 zł, do 7,96 zł/litr, a średnia cena diesla ON wzrosła o 0,63 zł do 7,89 zł/litr.

Dolar, który mocno warunkuje koszt importu zagranicznej ropy do Polski, kosztuje obecnie podobnie jak przed miesiącem. Amerykańska waluta zniwelowała praktycznie całość osłabienia z ostatnich dwóch tygodni i wyceniana jest relatywnie drogo, powyżej 4,45 zł.

Czytaj też: Litr paliwa za 10 zł jest tylko kwestią czasu. Powodów niestety nie brakuje

Kierowców, którzy słyszą o zależności między cenami ropy naftowej a cenami paliw w detalu, elektryzują doniesienia o rekordowych wzrostach marży rafineryjnej, która w przypadku Orlenu wzrosła od lutego tego roku już o 800 proc., do 24,3 dol. za baryłkę.

Występuje tu zaskakująca korelacja, a w zasadzie jej brak - dynamiczne wzrosty cen ropy po inwazji Rosji na Ukrainę doprowadziły do bezprecedensowej skali podwyżek cen paliw na stacjach w Polsce, sięgających nawet 2 zł w skali miesiąca w marcu. Gdy ropa tanieje, jak ma to miejsce obecnie, obniżek na stacjach próżno szukać, a prognozy analityków w najlepszych scenariuszach zakładają stabilizację cen benzyny i diesla.

Wygląda na to, że mechanizm kształtowania się cen detalicznych na polskich stacjach działa spójnie z cenami ropy tylko w przypadku, gdy ona drożeje. W drugą stronę już nie bardzo.

Czytaj też: Jak obniżyć ceny paliw? Sytuacja jest trudna, ale Orlen spróbuje