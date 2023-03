Ceny benzyny pozostaną stabilne, hamują też obniżki cen diesla

Obniżki cen diesla w kolejnych dniach mogą nie być już tak wyraźne, a ceny benzyny pozostaną stabilne - prognozują w piątek analitycy Refleksu. Sytuacja na rynku ropy i rynku walutowym wskazuje na pewną stabilizację na krajowym rynku paliw - ocenili.

W ciągu miesiąca ceny diesla spadły o 54 gr/l i są o 41 gr wyższe od ceny benzyny

"Po kolejnych obniżkach na stacjach ceny oleju napędowego spadły do poziomu średnio 7,11 zł/l i są niższe o ubiegłorocznego maksimum o blisko 1 zł/l. To też oznacza, że możemy już na części stacji kupić olej napędowy w cenach poniżej 7 zł/l" - zwrócili uwagę analitycy Refleksu.

Wskazali, że w ciągu miesiąca ceny diesla spadły o 54 gr/l i są o 41 gr/l wyższe od ceny benzyny bezołowiowej 95, za którą płacimy średnio 6,70 zł/l. W stosunku do ubiegłorocznego maksimum benzyna jest tańsza o 1,27 zł/l.

"Sytuacja na rynku ropy i rynku walutowym wskazuje póki co na pewną stabilizację na krajowym rynku paliw. Prawdopodobnie obniżki cen diesla w kolejnych dniach nie będą już tak wyraźne, a ceny benzyny pozostaną w większości stabilne" - ocenili analitycy Refleksu.

Zauważyli, że w piątek rano ceny majowej serii kontraktów na ropę Brent kształtowały się na poziomie 84,30 dol. za baryłkę, czyli o blisko 1,30 dol. wyższej niż przed tygodniem.

"Indyjskie ministerstwo ropy naftowej dostrzega zagrożenie związane ze wzrostem uzależnienia od dostaw ropy rosyjskiej i widzi konieczność współpracy z alternatywnymi dostawcami, tym bardziej dostrzegając ryzyko wynikające z planowanych kolejnych sankcji przeciwko Rosji" - stwierdzili eksperci Refleksu. Dodali, że Indie w ubiegłym roku stały się największym odbiorcą ropy rosyjskiej drogą morską. Udział Rosji w strukturze importu przekroczył 25 proc.

W lutym meksport produktów naftowych drogą morską z Rosji spadł 21 proc.

"Aktualnie szacuje się, że kraj ten będzie odbierał 1,2-1,5 mln baryłek dziennie ropy naftowej, czyli prawie tyle, ile przed wprowadzeniem embarga odbierała drogą morską cała UE. W grudniu rekordowy poziom (niecałe 0,9 mln baryłek dziennie) osiągnął również import z USA" - zaznaczyli analitycy, podając, że Indie są drugim największym na świecie importerem netto ropy naftowej po Chinach. W grudniu ubiegłego roku kraj ten przejął prezydencję w grupie G20.

Zwrócili uwagę na szacunki S&P Global Commodities at Sea mówiące, że w lutym eksport produktów naftowych drogą morską z Rosji spadł 21 proc. w porównaniu ze styczniem i ukształtował się na średnim poziomie 2,13 mln baryłek dziennie. "Jest to najniższy poziom od maja 2022 roku" - ocenili.

"Eksport samego diesla spadł 13 poc. do 0,83 mln baryłek dziennie. Rosja rynków alternatywnych dla swoich produktów gotowych i nowych klientów szuka głównie w Afryce" - poinformował Reflex.

Analitycy dodali, że ostatnie dane amerykańskiej EIA nie wykazały większych zmian poziomu zapasów paliw czy produkcji.

"Rezerwy ropy naftowej wzrosły 1,2 mln baryłek do 480,2 mln baryłek i jest to poziom 9 proc. wyższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku" - podał Refleks, zaznaczając, że zapasy benzyn spadły 0,9 mln baryłek do 239,2 mln baryłek i ich aktualny poziom jest 5 proc. niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku. "Aktualny poziom zapasów olejów 122,1 mln baryłek jest natomiast 10 proc. niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku" - stwierdzili eksperci.